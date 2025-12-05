Matan a Conductor de Camión de Paquetería Frente al Ayuntamiento de Culiacán

La noche de este viernes 5 de diciembre, un ataque armado dejó sin vida al conductor de un camión de paquetería en pleno centro de Culiacán, justo frente al edificio del Ayuntamiento.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue sorprendida mientras circulaba sobre la avenida Álvaro Obregón, a la altura de la calle Miguel Hidalgo, cuando dos hombres armados que viajaban en motocicleta abrieron fuego contra la unidad.

Según la información preliminar, el conductor manejaba un camión blanco con caja metálica en sentido de sur a norte. Fue en ese trayecto cuando los agresores se acercaron y dispararon de manera directa. El ataque ocurrió en una de las zonas con mayor afluencia vehicular y peatonal del primer cuadro de la ciudad, lo que generó una inmediata movilización de cuerpos de seguridad.

La víctima intentó escapar pero perdió el control del camión tras ser atacado a balazos.

Tras el ataque, la víctima intentó escapar acelerando la marcha del vehículo. Sin embargo, perdió el control metros más adelante, subió a la banqueta y quedó detenido frente a establecimientos comerciales de la zona. En ese punto, los primeros respondientes confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales.

A partir de la intervención policial, se confirmó que los responsables huyeron inmediatamente después de disparar y que su ruta de escape no pudo ser determinada en el momento. El chofer fue identificado como Agustin, de 35 años.

El camión permaneció en el sitio mientras peritos documentaban los impactos y realizaban el levantamiento de indicios. El tránsito en la avenida Álvaro Obregón fue desviado temporalmente, lo que generó congestión en las rutas alternas utilizadas por automovilistas y transporte urbano.

Elementos de seguridad municipal y estatal implementaron recorridos en la zona centro de Culiacán en busca de indicios sobre la trayectoria utilizada por los agresores para escapar. No obstante, hasta el cierre del reporte oficial no se había confirmado ninguna detención relacionada con los hechos.

Encontraron una camioneta de lujo y dinero dentro del camión de paquetería.

Durante las maniobras policiales posteriores, las autoridades abrieron la caja metálica del camión y encontraron en su interior una camioneta de lujo y una gran cantidad de dinero en efectivo, lo cual fue asegurado en el lugar.

Los responsables huyeron inmediatamente después del ataque y hasta ahora no se cuenta con información sobre su paradero. La zona fue acordonada mientras peritos realizaban el levantamiento de indicios y el tránsito fue desviado temporalmente en el primer cuadro de la ciudad.

