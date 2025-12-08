Aseguran 7 Laboratorios Clandestinos de Droga en Culiacán y Cosalá en Operación Frontera Norte

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy, 8 de diciembre de 2025, los resultados acumulados de la Operación Frontera Norte, implementada los días 05, 06 y 07 con el fin de reducir los índices de inseguridad en la región.

Cabe destacar que desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 9 mil 805 personas y el aseguramiento de 7 mil 287 armas de fuego, 1,242,503 cartuchos de diversos calibres, 33 mil 390 cargadores, 114 mil 466.1 kg de droga, entre ellos, 560 kg de fentanilo, 5 mil 831 vehículos y 1,159 inmuebles.

Incautan laboratorio clandestino. Foto: Cuartoscuro

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Baja California

En Tijuana, se aseguraron dos armas largas, un cargador, 77 cartuchos, un chaleco balístico y dos placas balísticas.

Coahuila

En San Pedro, de detuvo a dos personas, se aseguraron cuatro kilos de cocaína, tres teléfonos celulares y un autobús.

Nuevo León

En Monterrey, se detuvo a cuatro personas, entre ellas un menor de edad, se aseguraron 44 dosis de marihuana, 112 de metanfetamina, 51 de cocaína, 20 cigarros de marihuana, tres básculas grameras, cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Sinaloa

En Badiraguato, se aseguró un arma larga, cinco cargadores, 157 cartuchos, dos kilos de marihuana, dos kilos de semilla de marihuana y de amapola y un chaleco táctico.

En Culiacán y Cosalá, se localizaron e inhabilitaron siete áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 9,765 litros y 325 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, dos reactores de síntesis orgánica, cuatro condensadores, cuatro centrifugadoras y ocho tanques de gas LP. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 202 millones de pesos.

Sonora

En Agua Prieta, se aseguraron dos armas largas, 23 cargadores, 657 cartuchos y dos vehículos con reporte de robo.

En Opodepe, se detuvo a una persona, se aseguraron 294 kilos de metanfetamina, 12 kilos de fentanilo, 2.2 kilos de goma de opio, 13.4 kilos de precursores químicos y un vehículo de carga.

Tamaulipas

En Río Bravo, se aseguraron dos armas largas, cuatro cargadores, 107 cartuchos, 13 dosis de metanfetamina, 18 de marihuana y un vehículo con reporte de robo.

