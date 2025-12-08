Fuerzas Federales Blindan Límites de Colima y Michoacán tras Explosión de Camioneta en Coahuayana

La secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Sedena, y la Guardia Nacional, aplican operativos estratégicos en la zona del crucero Boca de Apiza, en el municipio de Coahuayana, para prevenir delitos en los límites con el estado de Colima.

Dicho operativo se da luego de que el sábado 6 de diciembre se registrara la explosión de una camioneta sobre la avenida Rayón sin número, colonia centro de Coahuayana, frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria. Este hecho ha dejado hasta el momento, 5 muertos y 12 heridos.

Hoy en conferencia, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó que entre las víctimas no hay civiles.

Dentro de todo el impacto de este tema complejo, muy delicado, hay un dato que creo que es relevante, que no hubo víctimas civiles que lamentar

Todos los autos son revisados

La secretaría de Seguridad de Michoacán informó que personal de la Guardia Civil trabaja de manera conjunta con elementos del 65 Batallón de Infantería y del 25 Batallón de la Guardia Nacional en la instalación y operación de un Punto de Inspección y Control destinado a supervisar el tránsito vehicular y fortalecer la seguridad en esta región.

Todos los carros que entran y salen del municipio son revisados.

Además, se amplían los carriles para mejorar el flujo vehicular y garantizar revisiones más seguras y eficientes dentro del operativo.

La SSP aseguró que trabajan para con las fuerzas federales para mantener la seguridad de los michoacanos en esta zona fronteriza

Camioneta salió de Colima y explotó en Coahuayana

En conferencia de prensa, la fiscalía de Michoacán informó que se trata de una camioneta Dodge Ram tipo Dakota color negro que presuntamente transportaba explosivos.

Salió de Colima por la carretera 200.

De Colima a Coahuayana son 86 kilómetros.

Aproximadamente 1 hora 20 minutos a 1 hora 30 minutos.

La posible ruta que tomó fue Colima - Tecomán - carretera México 110 y Ciudad Lázaro Cárdenas - Tecomán - Manzanillo - Zihuatanejo - Tecomán - Ciudad Lázaro Cárdenas por la carretera México 200, que fue por dónde ingresó a Michoacán.

Coahuayana es un municipio que colinda con Colima.

La explosión tuvo una onda expansiva de al menos 300 metros

