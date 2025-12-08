Christian Nodal Demanda a Cazzu en Jalisco: ¿De Qué la Acusa?

De acuerdo con información de Televisa Espectáculos, Christian Nodal habría iniciado un proceso legal en Jalisco para formalizar la convivencia con su hija Inti, así como su participación en decisiones fundamentales sobre su crianza.

El cantante presentó una demanda en los juzgados de lo familiar en Ciudad Judicial, en Zapopan, con el objetivo de establecer acuerdos claros respecto al futuro de la menor.

El movimiento legal surge en medio de una nueva etapa de tensiones públicas entre Nodal y la cantante argentina Cazzu, con quien mantuvo una relación sentimental entre 2022 y 2024. Ambos artistas se convirtieron en padres en septiembre de 2023 y, aunque al inicio de su separación hicieron declaraciones conciliatorias y aseguraron que priorizarían el bienestar de su hija, en los últimos meses han surgido desacuerdos relacionados con la manutención y los tiempos de convivencia.

Las tensiones por la manutención de Inti aumentan

Hace unas semanas, Cazzu declaró que Nodal no aportaba suficiente dinero para la manutención de Inti. Sin embargo, el intérprete de regional mexicano negó esta versión y aseguró que otorga una pensión millonaria en efectivo para cubrir las necesidades de su hija. Según la parte del cantante, justamente esa discrepancia motivó que se procediera legalmente para regular las obligaciones y derechos de ambos padres bajo lineamientos institucionales.

Buscan una conciliación

El equipo legal de Nodal acudió recientemente a los juzgados de lo familiar en Zapopan para presentar un oficio conciliatorio, con el cual busca mediar las diferencias entre ambos artistas. La intención, explican, es llegar a un acuerdo que garantice la estabilidad emocional y el bienestar de Inti, así como la convivencia equitativa con sus dos padres.

Será el Consejo de la Judicatura de Jalisco quien asigne el caso a un juzgado específico y, posteriormente, cite tanto a Nodal como a Cazzu a una audiencia presencial. De concretarse, sería la primera vez que ambos se enfrenten cara a cara ante la autoridad desde su separación.

Durante la audiencia, las defensas de ambos debatirán las propuestas y condiciones planteadas por Nodal para llegar a un acuerdo. Aunque no se han revelado detalles sobre las medidas solicitadas, se espera que el proceso siente las bases para definir el esquema de convivencia, custodia y manutención de Inti en los próximos meses.

