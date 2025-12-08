¿Quién es Mercedes Roa, Creadora de Contenido y Futbolista Mexicana que Fue Atacada en Francia?

La influencer y futbolista mexicana Mercedes Roa, una de las figuras digitales más reconocidas del “street soccer” y expresidenta del equipo Club de Cuervos en la Kings League Américas, se encuentra hospitalizada en Francia después de haber sido víctima de una agresión en Marsella.

De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió la madrugada del 8 de diciembre en el barrio de la Ópera, luego de un evento deportivo de la Universe League. Roa y una amiga caminaban por la zona cuando un grupo de jóvenes las interceptó. La influencer intervino para defender a su acompañante y terminó recibiendo golpes que la dejaron con lesiones que requirieron atención médica inmediata. La policía francesa detuvo a algunos de los presuntos agresores, mientras la mexicana fue trasladada a un hospital, donde permanece bajo observación.

¿Quién es Mercedes Roa?

Mercedes Roa, originaria de México, saltó a la popularidad gracias a sus videos en redes sociales, donde mostraba habilidades futbolísticas que la hicieron viral: regates, control de balón y un estilo urbano que conectó rápidamente con miles de seguidores. Con el tiempo, su presencia digital creció en TikTok e Instagram hasta convertirla en una de las creadoras deportivas más influyentes del país.

Su perfil llamó la atención de la Kings League Américas, que en 2023 la nombró presidenta de Club de Cuervos, el equipo inspirado en la serie homónima. Su llegada a la liga significó un hito: una influencer joven al frente de un proyecto deportivo profesional y de entretenimiento, en un espacio dominado históricamente por figuras del fútbol.

Renuncia por ataques de odio

Sin embargo, la exposición mediática también tuvo un costo. En agosto de 2024, Roa anunció su salida de Club de Cuervos tras denunciar una ola de ataques misóginos y acoso digital. A través de videos y declaraciones públicas, contó que había sufrido ansiedad, insomnio y episodios de depresión debido a la presión y violencia verbal recibida en línea. Su renuncia abrió un debate sobre el trato que reciben las mujeres en el entretenimiento deportivo y en las plataformas digitales.

Pese a dejar la Kings League, continuó trabajando como creadora de contenido y futbolista independiente, además de incorporarse al torneo Supernova Strikers, donde mostró su faceta como jugadora en un formato más cercano al deporte espectáculo.

Un futuro en pausa

El ataque ocurrido en Francia marca un nuevo capítulo en la historia de Roa, que ha vivido tanto el impulso como las consecuencias de la exposición en redes sociales. Su estado de salud evoluciona favorablemente, de acuerdo con los reportes iniciales, aunque continúa hospitalizada mientras se determina la gravedad de las lesiones.

La comunidad digital ha expresado apoyo a la influencer, cuya trayectoria ha combinado deporte, entretenimiento y una intensa relación con sus seguidores. Por ahora, su futuro inmediato depende de su recuperación, mientras las autoridades francesas siguen investigando la agresión.

