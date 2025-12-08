Miss Jamaica Continúa en Estado Crítico Tras su Accidente en Miss Universo 2025

La familia de Gabrielle Henry y la organización de Miss Universo, actualizaron el estado de salud de Miss Jamaica, quien sufrió una aparatosa caída en la ronda preeliminar en vestido de noche en la edición 2025 de Miss Universo.

La caída ocurrió el 19 de noviembre, cuando Gabrielle caminaba por la pasarela con vestido de gala y tacones altos; tropezó y cayó desde el escenario. Inmediatamente fue auxiliada y trasladada al hospital Paolo Rangsit Hospital.

Inicialmente fue reportada en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), bajo vigilancia neurológica.

¿Qué le pasó a Miss Jamaica? Estas son las lesiones confirmadas

De acuerdo con los reportes médicos más recientes, Gabrielle presenta una fractura y una hemorragia intracraneal, además de múltiples cortes y laceraciones, incluyendo heridas en la barbilla y un pie. Tras la caída, la modelo perdió el conocimiento y debió ser ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde ha permanecido bajo vigilancia neurológica y monitoreo permanente.

Su evolución y próximos pasos

Aunque su condición sigue siendo delicada, la organización informó que Gabrielle ha mostrado suficiente mejoría como para evaluar su traslado a Jamaica, lo cual se realizaría con acompañamiento de un equipo médico especializado.

La Miss Universe Organization (MUO) confirmó que se hará cargo de todos los gastos de hospitalización, rehabilitación, alojamiento de su familia y vuelos, subrayando que la concursante no tuvo responsabilidad alguna en el accidente. El organismo también pidió evitar la difusión de rumores o señalamientos infundados sobre las causas de la caída.

Mensaje de su familia y del certamen

La familia de Gabrielle agradeció el apoyo recibido en las últimas semanas y pidió respeto a su privacidad durante el proceso de recuperación. A través de sus redes sociales, el equipo de la concursante compartió mensajes de esperanza sobre su avance médico, resaltando que la modelo continúa enfocada en su recuperación.

Mientras se concreta su regreso a Jamaica, el caso ha reavivado la conversación sobre las condiciones de seguridad para las participantes en concursos de belleza internacionales y la responsabilidad de las organizaciones para garantizar entornos seguros durante todas las etapas del certamen.

