El Mensaje de Salma Hayek Tras Visitar la Casa Azul: ¿Qué Escribió en el Libro de Visitas?

Salma Hayek regresó a la Casa Azul y rindió homenaje al legado de Frida Kahlo. La noche de este domingo 7 de diciembre, el museo Frida Kahlo usó su cuenta de Instagram para presumir que la actriz mexicana los había visitado. Además de compartir fotografías, en su cuenta compartió una imagen del mensaje que la veracruzana escribió en el libro de visitas.

La Casa Azul fue la vivienda en que la pintora Frida Kahlo pasó la mayor parte de su vida, primero con su familia y, años después, al lado de Diego Rivera; ambos recibieron a decenas de personajes nacionales y extranjeros. A la muerte de la pintora, la casa se convirtió en museo, fue inaugurado en julio de 1958.

El Mensaje de Salma Hayek: ¿Qué Escribió en el Libro de Visitas?

A través de sus redes sociales, el museo compartió el emotivo mensaje que Hayek plasmó en el libro de visitas, cuya frase estuvo cargada de memoria y emoción.

Tantos recuerdos en este lugar que a pesar de los años no pierde su magia y encanto. Qué privilegio regresar a través del tiempo a la riqueza de nuestra gente y nuestra cultura.

Hayek ha sido una de las embajadoras culturales mexicanas más visibles a nivel mundial; su visita al Museo Frida Kahlo revivió la profunda conexión que guarda con el universo de la pintora. Entre la audiencia, las líneas que Hayek dejó en el libro de visitas desataron nostalgia, orgullo y una conversación en redes.

La Casa Azul expone objetos personales y pinturas de Frida Kahlo, además de arte popular, esculturas precolombinas, fotografías, documentos, libros y muebles que formaron del ambiente en que Frida se inspiró para crear.

La relación entre Salma Hayek y Frida Kahlo

A Salma Hayek y Frida Kahlo las une una conexión artística y emocional. Todo comenzó cuando Hayek decidió producir y protagonizar Frida (2002), la cinta que llevaría al mundo la pasión, el dolor y el genio pictórico de Kahlo. Durante años, la actriz investigó, estudió la obra de la pintora y caminó los mismos espacios que ella.

Interpretar a Frida no solo le exigió a Salma Hayek una transformación física y emocional; también la acercó a la artista desde un lugar íntimo. La película fue aplaudida en festivales y nominada a seis premios Oscar: Mejor Banda Sonora, Mejor Actriz, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Canción y Mejor Diseño de Producción.

Este proyecto consolidó no solo la carrera internacional de Hayek, sino que otorgó un renovado interés global por la obra y la vida de la pintora mexicana.

