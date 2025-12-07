¿Cómo Seguirán Homenajeando Jorge Ortiz de Pinedo y Una Familia de Diez a Eduardo Manzano?

El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo continúa rindiéndole homenaje a Eduardo Manzano. A tan solo tres días del fallecimiento de Manzano, el creador de Una Familia de Diez volvió a sus redes sociales para anunciar que este domingo 7 de diciembre también honrará al comediante.

Ortiz de Pinedo, productor y protagonista de la serie, pidió a sus seguidores honrar al actor y a su entrañable personaje de Don Arnoldo López Conejo. En un par de historias de Instagram invitó al público a unirse al homenaje en honor a Eduardo Manzano. Además de él, la actriz Andrea Torre y los actores Carlos Ignacio y Oswaldo Zárate también pidieron recordarlo como se merece.

Jorge Ortiz Pinedo honrará a Eduardo Manzano y a su personaje Arnoldo López Conejo

Este sábado 6 de diciembre, previo a la cremación del cuerpo de Eduardo Manzano, el padre José de Jesús ofició una misa en su honor. En una oportunidad, tuvo la idea de invitar al elenco del programa y a la audiencia a rendirle homenaje, en el marco de la transmisión del capítulo de este domingo.

A través de un video, Ortiz de Pinedo mostró una taza de café y un plato de tamales: “Ya estoy aquí con mi cafecito y mis tamalitos para celebrar a Don Arnoldo López Conejo, el abuelo de nuestra Familia de 10. Querido Eduardo, buen provecho. Genial”, se le escucha decir.

El personaje interpretado por Manzano era un aficionado a los tamales, este gusto lo acompañó durante las 13 temporadas de la serie.

Es miserable una vida sin tamales.

Una Familia de Diez rinde homenaje al entrañable abuelo

Además de Ortiz de Pinedo, la actriz Andrea Torre publicó un clip en el que invitó a todos a comer "un tamalito en nombre de nuestro querido abuelo". Por su parte, la actriz Marifer García adelantó: "Cada que me coma un tamal, me voy a acordar de él".

Además de este homenaje, durante el funeral Eduardo Manzano y 'Don Arnoldo' recibieron otro, de manos de la actriz Zully Keith, quien envió una corona de hojas de maíz, con la que quiso recordar el placer que sentía el personaje por comer tamales.

Adiós a un grande que continuará en la pantalla

La presencia de Eduardo Manzano continuará en Una Familia de Diez, gracias al avance de las grabaciones de la serie, así lo confirmó Jorge Ortiz de Pinedo. Según sus propias palabras, las temporadas número doce y trece ya están grabadas: "Vamos a poder seguir viendo a Eduardo Manzano en la televisión todavía un añito más", dijo.

Eduardo Manzano fue uno de los pilares de la comedia mexicana. Con más de seis décadas de trayectoria, el personaje de Don Arnoldo se convirtió en el último al que dio vida. Y, como los otros, éste también permanecerá en la memoria colectiva del público mexicano.

Una Familia de Diez se transmitirá este domingo 7 de diciembre de 2025 a las 20:30 horas.

