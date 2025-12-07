Muere a los 99 Años Rafael Ithier, Ídolo de Bad Bunny y Fundador de El Gran Combo de Puerto Rico

El fundador de la banda de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, Rafael Ithier, murió a los 99 años, así lo dio a conocer el abogado de la familia a la estación de radio WKAQ, la noche del sábado. Ithier no solo fue un ídolo de Bad Bunny, sino que éste último lo tomó como inspiración para uno de los temas más populares de su disco más reciente, Debí Tirar Más Fotos.

Rafael Ithier Natal fue recordado por el intérprete de 31 años a través de sus historias de Instagram: Benito Antonio dejó videos e imágenes del músico. El Gran Combo, Charlie Aponte y la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer Colón, también despidieron al puertorriqueño.

Hasta ahora no se ha esclarecido la causa de su muerte.

Quién fue Rafael Ithier

Pianista, arreglista, compositor, productor musical y director de orquesta, Rafael Ithier nació en San Juan, Puerto Rico, el 29 de agosto de 1926, y creció en la comunidad obrera de Río Piedras. Fue hijo de Nicolás Macaco Ithier y Mérida Natal.

Su interés por la música comenzó a temprana edad; a los 10 años ya tocaba la guitarra a cambio de propinas, según informó la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Dejó la escuela a los 14 años.

Fue un músico autodidacta que se unió a su primer grupo musical a los 15 años, a esa edad aprendió a tocar el tres cubano, el contrabajo y el piano, y también a leer partituras. Durante su adolescencia, Ithier formó parte de los conjuntos Hawaiano, Taoné y del Pueblo.

Años después, Rafael Ithier debió unirse al Ejército de Estados Unidos. De regreso del servicio militar llegó a Nueva York, en donde formó The Borinqueneers Mambo Kings. Cuando pudo volver a pisar Puerto Rico, se unió a Cortijo y Su Combo.

Cuando tenía intenciones de estudiar derecho, dos de los fundadores de El Gran Combo (Rafael y Guillermo Álvarez Guedez) lo convencieron de hacer lo contrario. Fundaron El Gran Combo de Puerto Rico en 1962, Ithier fue lider de la agrupación durante más de medio siglo. Su servicio militar le otorgó la disciplina necesaria para llevar a la orquesta al éxito.

En 2015 Rafael Ithier recibió el Premio a la Excelencia Musical, de parte del Grammy Latino.

Rafael Ithier, ídolo Bad Bunny

El Gran Combo de Puerto Rico publicó más de 40 álbumes. Entre sus éxitos más famosos se encuentra Jala Jala, Me Liberé, Y No Hago Más Ná y Un Verano en Nueva York, tema que inspiró una de las canciones que integran el disco más reciente de Bad Bunny.

En lo general, el gigante de la salsa puertorriqueña dejó un legado que marcó a la salsa y a la cultura caribeña; en lo particular, inspiró a Bad Bunny en la composición del tema Nuevayol. Al inicio de esta canción se incorporó un sample de Un Verano en Nueva York, interpretada por Andy Montañez y El Gran Combo de Puerto Rico.

Un Verano en Nueva York es una canción icónica de El Gran Combo de Puerto Rico, que fue compuesta por Justi Barreto y forma parte de su disco '7'. La canción capturó el espíritu de la comunidad latina que vivía en Nueva York en la década de los 70.

Nuevayol, por su parte, es un dembow. Fue la canción elegida para presentar el sexto álbum de estudio de Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos.

