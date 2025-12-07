Semifinal de Quién es la Máscara: A Qué Hora Empieza y Dónde Ver el Show

La expectativa de ¿Quién es la Máscara? vuelve este domingo 7 de diciembre, con su semifinal. En su edición de esta noche, el popular reality de celebridades enmascaradas presentará una nueva misión para los investigadores y la audiencia: descubrir quién se oculta detrás de dos personajes más. Te contamos a qué hora empieza.

Luego de la participación de Maestro Bops, Carro Ñero, Tropi Coco y Samurai, y la revelación de este último, nuevas teorías comenzarán a plantearse la noche de este domingo, dentro del programa que promete una jornada llena de sorpresas, pistas inesperadas y presentaciones impactantes.

A qué hora empieza ¿Quién es la Mascara?

Después de una semana, el panel de investigadores regresa, listo para lanzar nuevas teorías. Mientras el público sigue afinando sus apuestas, los participantes se preparan para que el misterio continúe, excepto para quienes serán eliminados esta noche.

Si quieres ser parte de la emoción que invade a los seguidores del show, puedes seguir la transmisión en vivo de ¿Quién es la Mascara? hoy domingo 7 de diciembre, a partir de las 20:30 horas.

¿Quién es la Máscara? está disponible a través de la señal de Las Estrellas o bien en ViX en vivo.

¿Qué personajes de Quién es la Máscara siguen dentro de la competencia?

Maestro Bops

Hieny Fer

Carro Ñero

Nocturna

Tropicoco

Metaliebre

¿Qué personajes han sido eliminados de Quién es la Máscara?

Federico García, la Orca - Rodrigo Murray

María Ovina - Wendy Guevara

Sonny Hamster - Odalys Ramírez

Tony Manguera - Julián Gil

Mini Chang - Maribel Guardia

Ruby Gloss - Cynthia Klitbo

Monsqueeze - Jesús Ochoa

Shiba Moon - Adamari López

Sonaja, Chupón y Bebé - Freddy y Germán Ortega (Los Mascabrothers)

Bebeeee - Marlén Favela

Samurai - Eduardo España

Capi Bara - Diego Klein

