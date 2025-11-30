¿Quién Es la Máscara? En Vivo Hoy 30 de Noviembre 2025: ¿Quién Saldrá este Domingo?

¿Quién es la Máscara? avanza y cada domingo vamos descubriendo cada vez a personajes más talentosos y queridos tanto por los investigadores como el público, y este domingo 30 de noviembre no será la excepción.

El domingo pasado, desafortunadamente perdieron su máscara Federico García, la Orca y María Ovina. Detrás de estos personajes se encontraban el actor Rodrigo Murray y la presentadora e influencer Wendy Guevara, respectivamente.

Minuto a minuto de Quién es la Máscara: Domingo 30 de noviembre

Segundo combate

El personaje en abrir el segundo combate fue Hienny Fer, que interpretó 'El amor de mi vida'.

¿Quién es Hienny Fer?

Juanpa Zurita considera que es Ela Velden.

Carlos Rivera piensa que podría ser Macarena Achaga.

Anahí dice que es Bárbara López.

Ana Bárbara dice que es Zuria Vega.

Primera salvación

Los investigadores hicieron team back y decidieron salvar a Tropicoco.

El público decidió salvar a Maestro Bops y a Carroñero.

Por lo que el personaje que perderá su máscara es Saumurai.

Samurai es Lalo España

Primer combate: tres participantes se enfrentarán y al final, uno tendrá que quitarse la máscara.

Danielle D'Ithurbide es la investigadora invitada.

Maestro Bops, el es próximo personaje en participar en el combate. Interpretó la canción Aviso Importante, de Carín León.

¿Quién es Maestro Bops?

Carlos Rivera y Juanpa Zurita creen que es Paco el de las empanadas.

Ana Brenda cree que es Eugenio Derbez.

Danielle D'Ithurbide cree que es Mau Nieto.

Anahí piensa que es José Eduardo Derbez.

Tropicoco fue el tercer personaje en entrar al combate.

¿Quién es Tropicoco?

Juanpa Zurita cree que es Sofía Reyes.

Ana Brenda dice que es Becky G.

Anahí considera que es Paulina Goto.

Samurari fue el segundo participante en entrar al combate. Samurai cantó Toda la vida, de Emmanuel.

¿Quién es Samurai?

Carlos Rivera considera que es Jorge Poza.

Anahí dice que es Sergio Goyri.

Ana Brenda piensa que podría ser Jorge Salins.

Juanpa Zurita dice que es Alejandro Speitzer.

El primer combate de este domingo fue inaugurado por Carroñero, quien cantó 'Coqueta', de Edgar Barrera.

¿Quién es Carroñero?

Anahí cree que puede ser Erick Elías.

Ana Brenda dice que es Víctor García.

Juanpa Zurita considera que es Berth Oh.

Carlos Rivera dice que es David Zepeda.

¿Qué personajes de Quién es la Máscara siguen dentro de la competencia?

Estos son los personajes que gracias a su talento y carisma continúan dentro de la competencia:

Maestro Bops

Hieny Fer

Carroñero

Nocturna

Capi Bara

Tropicoco

Samurai

Metaliebre

¿Qué personajes han sido eliminados de Quién es la Máscara?

Federico García, la Orca - Rodrigo Murray

María Ovina - Wendy Guevara

Sonny Hamster - Odalys Ramírez

Tony Manguera - Julián Gil

Mini Chang - Maribel Guardia

Ruby Gloss - Cynthia Klitbo

Monsqueeze - Jesús Ochoa

Shiba Moon - Adamari López

Sonaja, Chupón y Bebé - Freddy y Germán Ortega (Los Mascabrothers)

Bebeeee - Marlén Favela

¿A qué hora y dónde ver Quién es la Máscara hoy domingo 16 de noviembre de 2025?

La transmisión de ¿Quién es la Máscara? hoy domingo 30 de noviembre iniciará a las 8:30 pm hora de México. Puedes ver ¿Quién es la Máscara? a través de la señal de Las Estrellas o bien en ViX en vivo.

