La Reacción de Shakira al Ver a Dua Lipa Cantar Antología en Colombia

Dua Lipa está por llegar a México para presentarse en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira Radical Optimism. En sus conciertos previos ha rendido homenaje a músicos representativos del país que visita, interpretando una canción de su autoría. En su última oportunidad, Dua Lipa se subió al escenario del estadio El Campín, en Colombia, para cantar Antología. Esta fue la reacción de Shakira.

Durante su gira por Latinoamérica, Dua Lipa ya pasó por Buenos Aires, Argentina, Chile, Brasil, Perú y su más reciente parada fue Colombia. Además de cantar en español, la intérprete de Love Again también lo hizo en portugués. Antes de llegar a nuestro continente, Dua Lipa pasó por Estados Unidos, Alemania, Canadá, Londres, Francia, Italia, España, Australia, entre otros países.

Qué covers en español ha cantado Dua Lipa

7 de noviembre – De Música Ligera de Soda Stereo, en Argentina

8 de noviembre – Tu Misterioso Alguien de Miranda!, en Argentina

11 de noviembre – Tu falta de querer de Mon Laferte, en Chile

12 de noviembre – El Duelo de La Ley, en Chile

15 de noviembre – Magalenha de Carlinhos Brown, en Brasil

15 de noviembre – Margarida Perfumada de Timbalada, en Brasil

22 de noviembre – Mas que nada de Jorge Ben, en Brasil

25 de noviembre – Cariñito de Los Hijos del Sol, en Perú

28 de noviembre – Antología de Shakira, en Colombia

Shakira reacciona al ver a Dua Lipa cantando Antología

Desde la tarde de este viernes 28 de noviembre, los fans de Dua Lipa se apostaron en las inmediaciones del estadio, desde donde pudieron adelantar que cantaría Antología. Como era de esperarse, el video se viralizó, por lo que los asistentes al show ya sabían qué podían esperar esa noche.

El clásico de Shakira sonó por todo lo alto. Después de las miles de reacciones que ocasionó la interpretación del cover, faltaba la más importante: la de su creadora. Shakira acudió a su cuenta de Instagram para compartir la profunda emoción que le daba escuchar una de sus canciones más personales, en la voz de la estrella británica.

En un post de Instagram anotó:

Me conmueve mucho escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ven cómo nos une la música? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla! ¡Gracias Dua Lipa! ¡Qué alegría!

Como parte de su gira Radical Optimism, Dua Lipa se puso el reto de cantar en otros idiomas. En una entrevista comentó: "Mi playlist estuvo en bucle con cada cover en otro idioma. Dediqué mucho tiempo a leer letras y entrenar la pronunciación".

Las presentaciones de Dua Lipa en México serán el 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, a partir de las 21:00 horas. Desde hace varias semanas se especula a qué músicos mexicanos decidirá rendir homenaje en nuestro país. ¿Tú por cuáles apuestas?

