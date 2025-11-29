Muere Tom Stoppard, Dramaturgo Ganador del Oscar por 'Shakespeare In Love'

El dramaturgo y guionista británico Tom Stoppard, ganador del premio Oscar por el guion de la película 'Shakespeare In Love' murió, informaron sus agentes este sábado 29 de noviembre 2025.

Ingenioso y brillante son algunos de los adjetivos con los que se relaciona al escritor, quien también ganó cinco premios Tony a la Mejor Obra, recibiendo el galardón en esta categoría por última vez en 2023 por 'Leopoldstadt'.

En un comunicado del sábado, United Agents dijo que Stoppard murió en paz en su casa de Dorset, en el sur de Inglaterra, rodeado de su familia.

Será recordado por sus obras, por su brillantez y humanidad, y por su ingenio, su irreverencia, su generosidad de espíritu y su profundo amor por el idioma inglés. Fue un honor trabajar con Tom y conocerlo.

¿Quién fue Tom Stoppard?

Tom Stoppard, nacido en la República Checa, fue aclamado a menudo como el mayor dramaturgo británico de su generación y recibió numerosos honores, incluido un estante lleno de premios teatrales.

Sus obras, que estimulaban el pensamiento, abarcaban Shakespeare, la ciencia, la filosofía y las tragedias históricas del siglo XX. Cinco de ellas ganaron el Premio Tony a la mejor obra: 'Rosencrantz y Guildenstern están muertos' en 1968; 'Travesties' en 1976; 'The Real Thing' en 1984; 'The Coast of Utopia' en 2007; y 'Leopoldstadt' en 2023.

El escritor nació como Tomás Sträussler en 1937, en el seno de una familia judía de Zlín, en lo que entonces era Checoslovaquia, hoy República Checa. Su padre era médico de la empresa de calzado Bata, y cuando la Alemania nazi invadió el país en 1939, la familia huyó a Singapur, donde Bata tenía una fábrica.

A finales de 1941, mientras las fuerzas japonesas se acercaban a la ciudad, Tomas, su hermano y su madre huyeron de nuevo, esta vez a la India. Su padre se quedó y murió más tarde cuando su barco fue atacado cuando intentaba salir de Singapur.

En 1946, su madre se casó con un oficial inglés, Kenneth Stoppard, y la familia se mudó a la descuidada Gran Bretaña de la posguerra. Tom, de 8 años, "se vistió de inglés como un abrigo", diría más tarde, y creció hasta convertirse en un inglés por excelencia, amante del críquet y de Shakespeare.

No fue a la universidad, pero comenzó su carrera, a los 17 años, como periodista en periódicos de Bristol, en el suroeste de Inglaterra, y luego como crítico de teatro para la revista 'Scene' de Londres.

Desde que se dio a conocer su muerte este sábado, han comenzado a circular los homenajes, como el que realizó en redes sociales Mick Jagger, quien llamó a Stoppard su dramaturgo favorito.

