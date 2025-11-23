Sheinbaum Comparte Emotiva Imagen con Salma Hayek con la Frase: “Mujeres Mexicanas”

En su cuenta de Instagram, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió este domingo una fotografía junto a la reconocida actriz Salma Hayek, con quien se reunió durante su visita de este fin de semana a Veracruz, de donde Hayek es originaria.

La publicación es sencilla pero cargada de simbolismo. La mandataria la acompañó con la frase “mujeres mexicanas”, lo que ha generado reacciones en redes sociales, al resaltar un momento de sororidad entre dos mujeres influyentes en el ámbito político y cultural y un reconocimiento mutuo: ambas figuras representan, a su modo, un ideal de liderazgo femenino.

Salma Hayek ha sido públicamente una voz importante en temas sociales y migratorios, y su activismo ha sido diplomáticamente reconocido por la mandataria. Por ejemplo, Sheinbaum ha destacado la labor de Hayek ante los migrantes mexicanos en Estados Unidos, subrayando que su alcance y visibilidad son “muy importantes” para dar voz a los connacionales.

Más allá de la anécdota

La relación entre ambas va más allá de lo anecdótico. Salma Hayek celebró también el triunfo histórico de Sheinbaum en las elecciones, calificando su victoria como un momento sin precedentes para México. Asimismo, la actriz ha lanzado llamados sociales, como su petición para que el nuevo gobierno aborde con urgencia el problema del feminicidio.

Por su parte, el gesto público de Sheinbaum con Hayek refuerza una narrativa de empoderamiento femenino, en la cual la presidenta se posiciona no solo como gobernante, sino como parte de una comunidad de mujeres mexicanas destacadas.

