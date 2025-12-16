Violencia Obliga al Desplazamiento de Familias en Varias Comunidades de Sinaloa

En Sinaloa, la guerra entre los grupos criminales la ‘Chapiza’ y la ‘Mayiza’ no solo ha provocado homicidios y desapariciones, también ha sido un factor determinante para que unas 50 comunidades se hayan convertido en “pueblos fantasma”.

Los dos municipios que encabezan la lista de más desplazamientos forzados son Concordia y Culiacán.

Según la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, en el último año mil 763 familias han sido desplazadas principalmente en Caminaguato, Ayune y Tepuche, comunidades del área rural de Culiacán.

Un habitante de Caminaguato, Culiacán, aseguran que los dejaron sin nada.

Las casas están todas balaceadas, las puertas ventanas quebradas, los muebles unos pocos se robaron, otros pocos están todos quebrados, ropa, el carro nos los desbarataron, las motos se las robaron, nos dejaron sin nada

Otros sitios con desplazamiento forzado son Rosario, Elota, Cosalá, Badiraguato y Navolato.

Video: Violencia Pega a la Educación en Sinaloa: Reubican a Estudiantes por Inseguridad

Al respecto Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa, indicó:

El problema es que los desplazamientos tienen dos características, cuando salen en masa y que todo el mundo se da cuenta y cuando los desplazamientos se dan, lo que yo le llamo el desplazamiento hormiga, que hoy sale una familia, el día de mañana salen dos, pero a final de cuentas luego de una temporada estamos hablando en un mes cuando menos 60 a 70

Atención a familias desplazadas

En tanto, las familias desplazadas han recibido atención mediante programas de apoyo del Gobierno de Sinaloa, que incluyen entrega de insumos básicos, alimentos, reubicación escolar y seguimiento médico, además de coordinación con autoridades locales y de Seguridad Pública.

En un intento para frenar los desplazamientos, las autoridades establecieron bases militares en zonas como Tepuche, Villa Juárez y Badiraguato.

Durango estado receptor

Según las autoridades Durango es el estado receptor de más desplazados de Sinaloa donde decenas de familias han llegado a Tamazula y a la capital del estado.

Con información de Erika Palma

LECQ