N+ Focus: Los Guardianes de Dios: Grupo Jahzer, Entrenado para Defender a la Luz del Mundo.

En septiembre pasado, 38 personas ligadas a la Luz del Mundo fueron detenidas en Vista Hermosa, Michoacán por presunta posesión de arma de fuego, en un supuesto campo clandestino de entrenamiento.

Son señalados de formar parte del Grupo Jahzer, entrenado para defender a la iglesia, sus templos y líderes. Esta es una investigación de N+ Focus.

Samuel Osuna, director Americas Opsec Company, habló por primera vez para N+ Focus a más de dos meses de su detención y liberación.

La formación como tal no es formación táctica ni militar, como se dijo, es decir, no se forma a combatientes, sino personal o personas civiles en materia preventiva

Los miembros de la iglesia contrataron a la empresa Americas Opsec Company, de Guadalajara, cuya actividad principal es dar capacitación de seguridad a escoltas, empresas y dependencias.

El sitio del entrenamiento fue en un ejido de Vista Hermosa, lugar que presuntamente fue prestado por un familiar de uno de los detenidos.

El terreno está en el norte de Michoacán, límites con Jalisco, en una zona de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Samuel Osuna, director Americas Opsec Company:

Yo no conozco a todos los asistentes del curso, sin embargo, me atrevería a decir que de los que están ahí, que ahorita ya los conozco un poco más derivado de esto, que no tienen relación con alguna célula, mucho menos cártel o grupo delictivo

No son armas, son juguetes

El 23 de septiembre, al segundo día del entrenamiento, la policía de Michoacán hizo un operativo en el que detuvo a las 38 personas y reportó el aseguramiento de 19 armas de réplica, una de fuego calibre 9 mm, armas blancas y equipo táctico.

Samuel Osuna, director Americas Opsec Company:

Como tal no son armas, son juguetes o instrumentos de utilería, para ser bien específico son juguetes de hidrogel... No había ninguna arma de fuego

Los detenidos fueron consignados por la FGR, pero el 27 de septiembre una jueza federal los dejó en libertad por inconsistencias en el informe policial y dilación en la puesta a disposición.

Miguel Lucero, abogado de los detenidos:

Sí se encontraban en ese lugar, recibiendo una capacitación que ellos mismos se pagaron, que ellos mismos contrataron los servicios, de una agencia que se dedica a ese tipo de capacitaciones, pero eso, te lo repito, no es una conducta con apariencia de delito, no es delito eso

Pertenecen a grupos “Jhazer” de la Luz del Mundo

Exmiembros de la iglesia confirmaron que los detenidos pertenecen a los denominados grupos “Jhazer” de la Luz del Mundo.

Son personas de confianza de la cúpula cuya misión principal es resguardar a los líderes, sus propiedades y templos, pero también desactivar amenazas, actuar ante incidentes y hasta intervenir en casos de desobediencia.

En una demanda civil contra la Luz del Mundo presentada en Los Ángeles en 2020, se revela la existencia de guardias estilo militar dentro de la iglesia.

La FGR apeló la resolución del poder judicial mientras los acusados y la defensas alistan acciones legales.

