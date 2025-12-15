Agricultores Volverán a Reunirse con Segob: ¿Habrá Megabloqueo este Martes 16 de Diciembre?

Agricultores sostendrán una reunión con el gobierno de México este martes 16 de diciembre para continuar con la mesa de diálogo que desde hace semanas atrás mantienen en busca de soluciones a las diferentes problemáticas de este sector.

Se trata de un nuevo encuentro entre este sector productivo con representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Secretaría de Gobernación (Segob).

En el encuentro se abordará, entre otros temas, la recién aprobada reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la emisión de la nueva Ley General de Aguas.

¿Habrá megabloqueo carretero mañana martes 16 de diciembre?

Ante la disposición al diálogo del gobierno federal, la semana pasada la Segob reiteró a los productores agrícolas que no hay razón para que los productores agrícolas bloqueen carreteras y cruces internacionales.

No obstante, de no llegar a un acuerdo mañana con las autoridades, los agricultores amagaron con una nueva jornada de bloqueos carreteros.

"Se esperan resultados definitivos sobre el gran problema que enfrenta nuestro campo, y no podemos bajar la guardia. El futuro de nuestras cosechas, nuestras familias y nuestra tierra está en juego", dijeron los agricultores la semana pasada.

Si no sale nada positivo en cuanto a nuestras propuestas, volveremos a tomar las carreteras, las aduanas y esta vez, se tiene la pretensión de también cerrar los puertos marítimos

Llaman a evitar daños a la población

Ante las afectaciones a la ciudadanía, la interrupción de actividades esenciales y el impacto en el tránsito de personas y mercancías por los bloqueos de las últimas semanas, la Segob reiteró su llamado a quienes participan en estas protestas a evitar daños a la población.

Lo anterior, para permitir el paso de servicios de salud, insumos y productos indispensables para la vida cotidiana y la economía de las familias.

