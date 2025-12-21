Desfile por Día del Policía en CDMX: Calles Cerradas Y Alternativas Viales

Este domingo 21 de diciembre se llevará a cabo el desfile conmemorativo por el Día del Policía en la Ciudad de México, por lo que autoridades capitalinas prevén afectaciones a la circulación vehicular en diversas vialidades del centro de la capital desde las primeras horas del día.

El evento comenzará a las 8:30 de la mañana y tendrá como punto de partida la Estela de Luz, para avanzar por Paseo de la Reforma hasta llegar al Monumento a la Revolución

De acuerdo con la información oficial, el desfile provocará cierres y cortes a la circulación en ambos sentidos de avenida Paseo de la Reforma, en el tramo que va de Circuito Interior a avenida Insurgentes, una de las principales arterias de la ciudad.

Cuáles son las Alternativas Viales Ante Desfile

Como rutas alternas, las autoridades sugieren utilizar Circuito Bicentenario y avenida Chapultepec, así como vías secundarias en la zona, con el objetivo de reducir tiempos de traslado y evitar congestionamientos. Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a considerar el uso del transporte público, ya que algunas estaciones cercanas podrían presentar alta afluencia.

El desfile forma parte de las actividades conmemorativas para reconocer la labor de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes participarán con distintos agrupamientos, unidades y representaciones institucionales. Se espera la asistencia de funcionarios del gobierno capitalino y la presencia de espectadores a lo largo del recorrido.

#PrecauciónVial | Considera cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma entre Circuito Interior y Av. Insurgentes, por preparativos para el “Desfile del Día del Policía” de la #CiudadDeMéxico, aquí te compartimos la ruta y #AlternativaVial📷 pic.twitter.com/XxlOumTIUL — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 21, 2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito, desplegará un operativo especial para agilizar la movilidad y garantizar la seguridad tanto de los participantes como de la población en general. Elementos de tránsito estarán distribuidos en puntos estratégicos para orientar a los conductores y peatones.

Las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a planear con anticipación los traslados, salir con tiempo y mantenerse informados a través de canales oficiales sobre cualquier ajuste en las vialidades o en los horarios del evento.

