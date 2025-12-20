Huelga en Nacional Monte de Piedad: ¿Cómo Realizar Mis Pagos si Están Cerradas las Sucursales?

Tras el estallar la huelga en el Nacional Monte de Piedad el pasado 1 de octubre de 2025, miles de personas se han preguntado cómo pueden realizar sus pagos para recuperar sus objetos empeñados.

Y es que, desde el inicio de la huelga, un total de 302 sucursales han permanecido sin operaciones, luego de que los empleados decidieran suspender actividades al argumentar el incumplimiento de diversas cláusulas de su contrato colectivo de trabajo.

De acuerdo con el sindicato, se han registrado múltiples violaciones a los acuerdos laborales vigentes, lo que motivó la protesta y el cierre de instalaciones en distintas entidades.

¿Qué piden los empleados del Monte de Piedad?

Entre las principales demandas de los trabajadores del Monte de Piedad se encuentran mejoras en sus condiciones laborales, como un incremento salarial, el respeto a sus derechos adquiridos y la firma de acuerdos que garanticen estabilidad laboral y condiciones dignas de trabajo.

Representantes sindicales han señalado que las negociaciones con la administración no han avanzado al ritmo esperado, razón por la cual se optó por sostener el paro como medida de presión.

¿Cómo Puedo Realizar Mis Pagos si las Sucursales Están Cerradas?

Ante el cierre de sucursales, el Nacional Monte de Piedad informó que los usuarios pueden realizar sus pagos a través de medios alternos como Mi Monte Web, Mi Monte App, sucursales Banamex o su banca en línea, tiendas Oxxo y transferencias vía SPEI, generando previamente sus referencias de pago en las plataformas digitales oficiales.

Instrucciones para pagar en línea:

Inicia sesión en el portal web Mi Monte, con con tu correo y contraseña.

Si aún no tienes cuenta, regístrate.

En el apartado Boletas próximas a vencer/vencidas, podrás escoger qué artículos quieres refrendar o desempeñar.

Verifica el monto y da clic en el botón Pagar

Ingresa los datos de tu tarjeta de débito o crédito. Si lo deseas, puedes dejar guardados los datos de tu tarjeta para tus siguientes pagos.

Confirma la operación. Tu pago se verá reflejado inmediatamente.

Recuerda que es necesario llevar tu contrato original cuando vayas por tu artículo a sucursal.

Para conocer las demás formas de pago disponibles, consulta la página web oficial, donde encontrarás de manera detallada los pasos a seguir para realizar tu pago correspondiente.

Pago en línea. Foto: Pexels

Historias recomendadas: