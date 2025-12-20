Temblor México Hoy 20 de Diciembre 2025: Se Registra Sismo en Puerto Escondido, Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer este sábado 20 de diciembre que registró un temblor en México, con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca.

Fue en punto de las 19:06 que se dio el movimiento en localizado a 13 km al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca.

La agencia especificó que se trató de un movimiento de magnitud 4.0.

Temblor en México hoy

En las últimas horas, se ha registrado una actividad sísmica alta, con más de 40 sismos registrados en lo que va del sábado 20 de diciembre 2025.

Entre los que han sido de mayor magnitud, es decir superior a 4.0, seis se han sentido en Oaxaca.

A las 12:37 horas ocurrió un sismo de magnitud 4.2, con localización a 55 km al sureste de Crucecita, Oaxaca.

