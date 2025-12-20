Colapsa Tráfico por Aparatosa Volcadura en la Calzada Ignacio Zaragoza de Puebla; Esto Se Sabe

Se registró un fuerte accidente sobre la lateral de la Calzada Ignacio Zaragoza y calle 27 de Septiembre en la ciudad de Puebla, un automóvil terminó volcado dejando a su conductor atrapado al interior de la unidad.

Un vehículo modelo Vento color blanco cayó del puente con dirección a la Diagonal Defensores de la República y la zona de Los Fuertes.

Automóvil termina volcado a un costa del puente de Loreto en Puebla. Foto: X @pepelemini

Automovilistas que fueron testigos del aparatoso percance vial utilizaron un extintor para evitar que la unidad entrara en llamas, por lo que posteriormente pudieron acercarse a auxiliar al afectado.

Una mujer quien dijo ser paramédica le pidió al joven que no se moviera pues ya había solicitado el apoyo del cuerpo de emergencias para que con equipo especializado lo pudieran extraer.

Rescatan a joven que se accidentó en la Calzada Ignacio Zaragoza. Foto: X @pepelemini

Al lugar llegaron elementos de la Cruz Roja Mexicana quienes pudieron rescatar al masculino de 29 años de edad y brindarle atención prehospitalaria en el lugar, afortunadamente sus lesiones no requirieron de un traslado al hospital.

Tráfico intenso en la Calzada Ignacio Zaragoza por accidente en la lateral

El tráfico frente a Plaza Loreto comenzó a aumentar rápidamente al ser una vialidad de alto flujo, por lo que automovilistas tuvieron que optar por tomar vías alternas.

Se exhorta a los conductores a manejar con precaución mientras se lleva acabo el retiro de la unidad para la cual será necesaria la asistencia de una grúa; Cabe destacar que ene el lugar también se encuentra la Policía Estatal abanderando el siniestro para prevenir otro incidente.

Muere motociclista tras accidente sobre el Periférico Ecológico de Puebla

Un motociclista perdió la vida en un aparatoso accidente sobre el Periférico Ecológico con dirección a la Autopista México-Puebla arriba del puente que atraviesa la carretera a Tlaxcala.

Durante la mañana de este sábado, fue localizado un hombre tirado en el pavimento y una motocicleta metros adelante, fuera del camino. Al arribar los paramédicos, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El motociclista portaba un casco color negro, una sudadera negra, pantalones tipo jeans color azul y tenis blancos; La matrícula de la placa de la unidad siniestrada es 10 TLZ 1.

Hasta el momento se desconoce la mecánica del accidente y la identidad de la víctima, sin embargo, las autoridades ministeriales trabajan en el caso.

Con información de Maggie Castillo

