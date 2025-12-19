Hombre Queda Atrapado Dentro de Camioneta Volcada en Autopista México-Puebla

La tarde de este viernes 19 de diciembre de 2025 una camioneta tipo van color blanca presuntamente de uso comercial se volcó sobre la Autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 109, dejando como saldo una persona atrapada en la unidad.

El hombre sobrevivió, sin embargo, quedó atrapado entre los fierros del vehículo, por lo que las personas que llegaron para auxiliarlo solicitaron ayuda de las autoridades para rescatarlo antes de que sucediera una tragedia mayor.

Noticia relacionada: Sigue Prófuga la Joven Conductora que Provocó el Fatal Accidente en Vía Atlixcáyotl de Puebla

La volcadura de la camioneta ocurrió cerca del kilómetro 109 de la autopista México-Puebla. Foto: X @LaMexicoPuebla

Hombre quedó atrapado dentro de una camioneta volcada en la Autopista México-Puebla

Este viernes una camioneta tipo van color blanca probablemente de uso comercial protagonizó un fuerte accidente sobre la Autopista México-Puebla cerca del kilómetro 109, dejando a un hombre atrapado en la unidad que terminó completamente volcada.

Cabe destacar que el sujeto no pudo salir por su propio pie por lo que llegaron elementos de la Guardia Nacional de Carreteras con la maquinaria necesaria para poder rescatarlo del interior de la carrocería.

Choca camioneta con unidad del transporte público en colonia Villas de San Alejandro de Puebla

El pasado jueves se reportó un choque entre una unidad del transporte público de la Ruta S19 con una camioneta particular en la colonia Villas de San Alejandro de la capital poblana.

Al lugar llegaron elementos de la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, quienes realizaron labores de mitigación de riesgos por derrame de líquidos.

Ocho Lesionados por Accidente de Camioneta y Ruta S19 en Col. Villa San Alejandro

De acuerdo con los primeros reportes, fueron ocho las personas lesionadas por el incidente, por lo que tuvieron que recibir atención prehospitalaria en el lugar de los hechos.

Historias recomendadas:

Con información de Guardia Nacional de Carreteras

GMAZ