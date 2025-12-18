Fuerte Carambola en la Autopista México-Puebla; Testigos Narran Cómo Sucedió

Se registró un fuerte accidente sobre la Autopista México-Puebla, un tráiler provocó una carambola junto a otros cuatro vehículos cuando circulaban a la altura del restaurante “Los Cochinitos” en San Francisco Ocotlán.

La mañana de este 18 de diciembre un choque múltiple provocó momentos de tensión en la carretera con dirección a Puebla, el aparatoso percance alertó a automovilistas quienes circulaban por la zona y de inmediato pidieron el apoyo del cuerpo de emergencias.

Tráiler provoca choque múltiple en la Autopista México-Puebla. Foto: X @ciudadano_pue

Testigo narra cómo sucedió el choque múltiple en la Autopista México-Puebla hoy 18 de diciembre

De acuerdo a testigos, el operador del tráiler habría perdido el control y terminó colisionando, los vehículos que iban detrás de este no pudieron frenar a tiempo por lo que terminaron impactándose uno contra el otro. Esto mencionó uno de los afectados.

Íbamos avanzando en el tráfico pero se abrió un tramo y agarraron carrera pero el camión fue el primero que impactó y de ahí uno tras otro y yo fui el último que llegó.

A pesar de que todos los vehículos sufrieron daños materiales, un automóvil compacto color azul fue el que registró mayores afectaciones, pues prácticamente quedó con perdida total.

Colapsa Tránsito en Autopista México-Puebla por Carambola

Además, el conductor de esta unidad quedó prensado entre los fierros. Gracias a la pronta reacción del servicio de emergencias, pudo ser extraído y posteriormente trasladado a un hospital para brindarle atención médica especializada.

Vehículos quedan con severos daños materiales tras carambola en Puebla. Foto: X @ciudadano_pue

Trasladan a un hospital a conductor que terminó prensado tras carambola en la Autopista México-Puebla

Josué Cordero uno de los conductores involucrados informó que el percance ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana; Él salió desde Tulancingo, Hidalgo en dirección a Tehuacán, Puebla, pero lamentablemente ya no pudo llegar a su destino, esto mencionó para las cámaras de N+.

Ya están estables, se los llevo la ambulancia y están todos gracias a Dios; el susto todo, pero gracias a Dios parece que estoy bien.

Al lugar arribaron elementos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) quienes abanderaron la zona para prevenir algún otro incidente. La Autopista México-Puebla registró largas filas de autos debido al cierre parcial que provocó el accidente.

Accidente provocó tráfico en la Autopista México-Puebla. Foto: N+

Luego de un par de horas, las unidades siniestradas fueron retiradas del lugar con apoyo de grúas, además realizaron acciones de mitigación de riesgos ante posibles aceites derramados. La circulación fue reabierta con total normalidad.

Con información de Maribel Espinoza

