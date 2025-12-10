Carambola entre Ocho Vehículos Deja a Una Mujer Muerta y Lesionados en Vía Atlixcáyotl de Puebla
Un grave accidente múltiple se registró frente a la Plaza Vía San Ángel sobre la Vía Atlixcáyotl de Puebla; Hay heridos y un muerto.
Se registró un aparatoso accidente en el acceso a la Plaza Vía San Ángel sobre la Vía Atlixcáyotl de San Andrés Cholula, Puebla; Una carambola entre al menos ocho vehículos dejó como saldo a una joven muerta y nueve lesionados.
La mañana de este 10 de diciembre cuerpos de emergencia se trasladaron para atender un reporte de un grave choque sobre la Vía Atlixcáyotl con dirección al Periférico Ecológico frente a un centro comercial de la zona de Angelópolis.
Aparatosa carambola en la Vía Atlixcáyotl de Puebla deja múltiples víctimas y tráfico lento
En lugar se encontraba una camioneta roja tipo pick up impactada contra dos automóviles, un vehículo deportivo gris destrozó una pluma de acceso, un auto negro quedó atravesado en uno de los carriles, y otro carro tipo Golf oscuro que se veía totalmente destrozado; Mientras que las otras unidades se encontraban a los alrededores.
Al lugar arribó la Policía Municipal, Policía Estatal, paramédicos de SUMA y el equipo de rescate de Bomberos para poder abanderar la zona y atender a las víctimas de este choque mortal.
Con apoyo de equipo especializado procedieron a la extracción de las personas quienes quedaron prensadas entre los fierros de las unidades; Además, confirmaron que una persona que presuntamente iba caminando había perdido la vida.
Noticias relacionada: Murió Paulina, la Joven Sobreviviente al Accidente en Vía Atlixcáyotl de Puebla
Muere joven atropellada en el acceso a la Plaza Vía San Ángel en la Vía Atlixcáyotl de Puebla
La víctima que falleció por lesiones de trauma múltiple sería una mujer de entre 20 y 25 años de edad aproximadamente de nombre Maricarmen "N"; Sus familiares ya fueron notificados del hecho para llevar acabo los procedimientos correspondientes.
Además, se registraron nueve lesionados de los cuales dos se reportan como graves; Una mujer y un hombre quienes viajaban en el vehículo tipo Golf.
Paramédicos brindaron el servicio prehospitalario a los afectados, mientras que cuatro fueron trasladados a un nosocomio para que recibieran la atención especializada necesaria; Unos fueron llevados al Hospital Militar, otros al de UPAEP y el resto se retiro por sus propios medios.
Al lugar se espera el arribo de la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones correspondientes y fincar responsabilidades, además de llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.
El tramo de la Vía Atlixcáyotl a la altura de la Plaza Vía San Ángel presenta congestionamiento vial importante por lo que se recomienda reducir la velocidad y de ser posible evitar la zona para no pasar por el tráfico.
