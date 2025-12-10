Se registró un aparatoso accidente en el acceso a la Plaza Vía San Ángel sobre la Vía Atlixcáyotl de San Andrés Cholula, Puebla; Una carambola entre al menos ocho vehículos dejó como saldo a una joven muerta y nueve lesionados.

La mañana de este 10 de diciembre cuerpos de emergencia se trasladaron para atender un reporte de un grave choque sobre la Vía Atlixcáyotl con dirección al Periférico Ecológico frente a un centro comercial de la zona de Angelópolis.

Una Joven Muerta y Nueve Lesionados Dejó un Accidente en Puebla

Aparatosa carambola en la Vía Atlixcáyotl de Puebla deja múltiples víctimas y tráfico lento

En lugar se encontraba una camioneta roja tipo pick up impactada contra dos automóviles, un vehículo deportivo gris destrozó una pluma de acceso, un auto negro quedó atravesado en uno de los carriles, y otro carro tipo Golf oscuro que se veía totalmente destrozado; Mientras que las otras unidades se encontraban a los alrededores.

Al lugar arribó la Policía Municipal, Policía Estatal, paramédicos de SUMA y el equipo de rescate de Bomberos para poder abanderar la zona y atender a las víctimas de este choque mortal.

Accidente múltiple entre ocho vehículos deja una mujer muerta en Puebla. Foto: N+

Con apoyo de equipo especializado procedieron a la extracción de las personas quienes quedaron prensadas entre los fierros de las unidades; Además, confirmaron que una persona que presuntamente iba caminando había perdido la vida.

Muere joven atropellada en el acceso a la Plaza Vía San Ángel en la Vía Atlixcáyotl de Puebla

La víctima que falleció por lesiones de trauma múltiple sería una mujer de entre 20 y 25 años de edad aproximadamente de nombre Maricarmen "N"; Sus familiares ya fueron notificados del hecho para llevar acabo los procedimientos correspondientes.

Choque múltiple en el acceso a la PLaza Vía San Ángel deja nueve heridos y una muerta. Foto: N+

Además, se registraron nueve lesionados de los cuales dos se reportan como graves; Una mujer y un hombre quienes viajaban en el vehículo tipo Golf.

Paramédicos brindaron el servicio prehospitalario a los afectados, mientras que cuatro fueron trasladados a un nosocomio para que recibieran la atención especializada necesaria; Unos fueron llevados al Hospital Militar, otros al de UPAEP y el resto se retiro por sus propios medios.

Accidente deja auto destrozado y a dos pasajeros lesionados de gravedad en Puebla. Foto: N+

Al lugar se espera el arribo de la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones correspondientes y fincar responsabilidades, además de llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

El tramo de la Vía Atlixcáyotl a la altura de la Plaza Vía San Ángel presenta congestionamiento vial importante por lo que se recomienda reducir la velocidad y de ser posible evitar la zona para no pasar por el tráfico.

Con información Ozair Viveros

MCS