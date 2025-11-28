Murió Paulina, la Joven Sobreviviente al Accidente en Vía Atlixcáyotl de Puebla

Paulina Torres la única sobreviviente al accidente de la Vía Atlixcáyotl en los arrancones del pasado 22 de noviembre, finalmente murió la tarde del viernes por presunto traumatismo craneoencefálico severo. Ahora los órganos serán donados para salvar otras vidas, así lo confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE) a N+ Puebla.

Donarán los órganos de Paulina Torres, la joven que permaneció varios días en terapia intensiva en Puebla

Lo anterior con la autorización de los familiares quienes decidieron que la joven de 21 años de edad trasciende en otras personas y permitieron la procuración de órganos.

Paulina Torres fue una de las pasajeras del auto en el que viajaban Rubén ”N” de 21 años y César Emilio "N" de 25 quienes también perdieron la vida en el momento del accidente.

El accidente que cobró la vida de los tres jóvenes universitarios, ocurrió la madrugada del pasado sábado 22 de noviembre de 2025, cuando el conductor participaba en "arrancones" sobre la vía Atlixcáyotl.

Rubén "N" habría perdido el control y chocó el automóvil contra un poste de conreto, provocando la muerte instantánea de César Emilio "N", y de Paulina días después de estar hospitalizada y en terapia intensiva.

Desde hace algunas horas, trascendió que la joven ya había sido reportada con muerte cerebral, por lo que no había muchas esperanzas de que permaneciera con vida.

