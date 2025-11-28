Madre e Hija Fueron Atropelladas en Pleno Centro Histórico de Puebla
Un automóvil arrolló a dos mujeres que circulaban entre la 2 Norte y 2 Oriente en la colonia Centro de la ciudad de Puebla.
La mañana de este 28 de noviembre se registró un fuerte accidente en calles del Centro Histórico de Puebla; Dos mujeres fueron atropelladas por automóvil en el cruce de la 2 Norte y 2 Oriente.
El vehículo color blanco embistió a madre e hija quienes pretendían cruzar la vialidad, dejándolas tendidas en el pavimento; De inmediato testigos del hecho se aseguraron de que el conductor no se diera a la fuga y procedieron a llamar al número de emergencias.
Dos mujeres atropelladas en la 2 Norte y 2 Oriente del Centro de Puebla
Al lugar arribó la Policía Turística y de Tránsito Municipal como primeros respondientes para constatar los hechos y asegurar que al presunto responsable.
Personas que se encontraban caminando en la zona auxiliaron a las afectadas en la espera de una ambulancia. Momentos después paramédicos llegaron para brindarles atención prehospitalaria. La madre resultó con lesiones más graves por lo que ambas fueron trasladas al Hospital del Norte.
Cierran paso en la 2 Norte por accidente en Centro Histórico de Puebla
La Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al sitio y cerraron el paso de la 2 Norte en el cruce de la 2 Oriente con dirección al zócalo de la ciudad mientras se realizaban las diligencias correspondientes.
Cabe destacar que esta vialidad es una de las más transitadas por lo que rápidamente se generó tráfico en la zona a la altura de la sucursal de una cadena de cafetería.
Por otro lado, el conductor no se bajó de la unidad en la que viajaba, sin embargo posteriormente fue detenido por las autoridades para deslindar o fincar responsabilidades.
Con información de Ana Celia Lara
