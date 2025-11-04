Una Madre con su Bebé en Brazos Fue Atropellada por un Autobús de Pasajeros en Puebla

Un fuerte accidente pudo terminar en tragedia sobre el boulevard Carmelitas, a un costado de la terminal de Paseo Destino en Puebla; Un autobús de pasajeros atropelló a una mujer y a su bebé.

La mañana de este 4 de noviembre, la madre intentó cruzar la vialidad con su hija en brazos, sin embargo, el chofer de la unidad de transporte no detuvo su marcha y terminó embistiéndolas.

Madre e hija fueron atropelladas por un autobús de pasajeros en Puebla. Foto: X @ciudadano_pue

Noticia relacionada: Muere Atropellada Perito de la Fiscalía de Tlaxcala Luego de Ayudar a un Conductor Varado

Mujer es atropellada junto a su hija en el Bouelvard Carmelitas de Puebla; Esto se sabe

Testigos del accidente dieron aviso al cuerpo de emergencias por lo que de inmediato se movilizaron ambulancias de urgencias avanzadas para atender a las afectadas.

La madre y su bebé quedaron tendidas sobre el pavimento, por lo que los presentes optaron por no moverlas y esperar a los paramédicos para no lastimarlas, pues la mujer se encontraba lesionada gravemente de una de sus piernas.

Accidente en el Bouelvard Carmelitas deja a mujer lesionada. Foto: X @ciudadano_pue

Madre sufre fractura expuesta en su pierna tras ser atropellada por un autobús de pasajeros

Los técnicos en urgencias atendieron a las víctimas del accidente, afortunadamente la bebé resultó ilesa, sin embargo, la mujer adulta presentó una fractura expuesta en su pierna izquierda por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital para que recibiera la atención especializada.

Video: Niña de 8 Años Es Atropellada por Motociclista en Puebla

Policías Municipales arribaron al sitio y procedieron a acordonar la zona del hecho en el boulevard Carmelitas, mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Hasta el momento no se ha confirmado la detención del chofer del autobús de pasajeros, pero se espera que las autoridades actúenlos conforme a la ley para que se deslinden o se finquen las responsabilidades.

Noticia en desarrollo

Historias recomendadas:

Con información de Maggie Castillo

MCS