Una Joven Fue Atropellada por el Metrobús de Puebla cerca de las Vías del Tren
Familiares de la joven llegaron hasta el punto donde la joven fue arrollada y terminó bajo la unidad de RUTA en la Colonia San Antonio Abad.
La mañana de este viernes 3 de octubre una unidad de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) atropelló a una joven quien intentó cruzar el carril confinado sin la precaución necesaria, cerca de las vías del tren de la Colonia San Antonio Abad.
Cabe mencionar que cerca de esta zona las personas hicieron un corte a la reja para poder cruzar el carril exclusivo del metrobús en Puebla, situación que los pone en riesgo. La joven que sufrió el accidente justamente salió del hueco de la estructura metálica antes de ser arrollada.
Una joven fue arrollada por unidad de @RUTA_Puebla en la colonia San Antonio Abad. pic.twitter.com/dosVH3d5G5— El Ciudadano Poblano (@ciudadano_pue) October 3, 2025
Sobrevive mujer que fue arrollada por unidad de RUTA Puebla en la Colonia San Antonio Abad
La mujer accidentada sufrió lesiones leves, a pesar de que terminó en la parte baja de la unidad; la joven solo se reportó con algunos golpes y logró salvar la vida en el carril confinado de RUTA en la Colonia San Antonio Abad.
Se solicitó el servicio de una ambulancia para su valoración, sin embargo, familiares de la joven acudieron para auxiliarla, y ellos mismos confirmaron que se encuentra bien y no requirió traslado a un hospital.
En las imágenes del camarógrafo de N+ Puebla, Alejandro Sánchez, fue posible captar el momento en que las personas cruzan la reja para acortar el camino, por lo que salen de manera inesperada al carril del metrobús y dificulta la reacción de los operadores.
Noticia relacionada: Sobrevive Mujer y su Bebé a Accidente del Metrobús en Puebla
Muere estudiante de Mercadotecnia de la BUAP arrollada por el metrobús de Puebla
En días recientes consternó a la sociedad poblana el trágico accidente de una joven universitaria en la 11 sur de la ciudad de Puebla. La noche de este martes 30 de septiembre de 2025 se reportó la muerte de una alumna de la BUAP después de ser atropellada por una unidad de la Línea 2 de la Red Urbana del Transporte Articulado (RUTA) en la ciudad de Puebla.
Jimena Santa Flores Rivera se dirigía a su casa en la unidad habitacional San Bartolo cuando ocurrió el accidente. En redes sociales se viralizó el caso, pues testigos publicaron las identificaciones de la joven para localizar lo antes posible a sus familiares y pudieran acudir.
Con información de Cristóbal Lobato
JAPR