Conductor Se Queda Dormido al Volante y Termina Chocando contra un Microbús en Puebla

Se registró un fuerte accidente sobre el Boulevard Esteban de Antuñano a la altura de la 15 de Mayo en la ciudad de Puebla; Un automóvil blanco se impactó contra una unidad de la Ruta Morados.

La mañana de este jueves 25 de septiembre, un automovilista se quedó dormido al volante y provocó aparatoso choque.

Conductor se queda dormido luego de salir de trabajar y causa accidente en Puebla

El conductor, a bordo del vehículo blanco, regresaba de trabajar cuando perdió el control y se incrustó en la parte trasera de la unidad de transporte público.

Automóvil choca contra transporte público en Puebla. Foto: Franco Arteaga | N+

El fuerte estruendo alertó a los vecinos y automovilistas quienes circulaban por la zona por los que de inmediato se acercaron para auxiliar.

El automóvil quedó prácticamente destruido del frente, mientras que la unidad de la Ruta Morados presentó algunos daños en la carrocería.

Testigos llamaron al número de emergencia por lo que elementos de Tránsito Municipal arribaron para abanderar la zona y realizar el peritaje correspondiente.

Noticia relacionada: Chofer de Camión que Transportaba Cerdos en Puebla se Queda Dormido

¿Por qué había tráfico en el Boulevard Esteban de Antuñano hoy?

El Boulevard Esteban de Antuñano presentó tráfico lento por varios minutos mientras se llevaba acabo el retiro de la unidad siniestrada con ayuda de una grúa.

Conductor termina ileso tras fuerte accidente contra microbús en Puebla. Foto: Franco Arteaga | N+

De manera afortunada, no hubo víctimas letales que lamentar y el conductor del automóvil solo se llevó un gran susto pues resultó ileso ante el fuerte accidente.

Este percance vuelve a evidenciar los riesgos de manejar cansado o quedarse dormido al volante, por lo que se exhorta a lo conductores que eviten hacerlo pues puede terminar en una tragedia.

Manejar cansado puede provocar accidentes fatales ¿Qué señales debes tomar en cuenta?

Es importante recordar que el cansancio puede provocar microsueños que pueden ser letales al volante, si el conductor se duerme por solo uno segundos puede perder el control y causar un accidente fatal.

Conductor se Queda Dormido y Accidenta su Tráiler en Puebla

Si detectas pesadez en lo párpados, bostezos constantes y pestañeos frecuentes, se recomienda orillarse en un lugar seguro y descansar unos minutos para recargar energía o de ser posible, llamar a alguien para que pueda manejar su unidad sin ponerse en riesgo.

Historias recomendadas:

Con información de Franco Arteaga

MCS