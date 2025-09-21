Inicio Puebla Chofer de Camión que Transportaba Cerdos en Puebla se Queda Dormido

Chofer de Camión que Transportaba Cerdos en Puebla se Queda Dormido

|

N+

-

Un lesionado fue el saldo de la volcadura de la unidad que transportaba cerdos a la altura de Tecamachalco en Puebla.

Accidente y Volcadura de Camión Cargado con Cerdos en Carretera Puebla-Tehuacán

Afortunadamente ninguno de los animales murió tras la volcadura del camión. Foto: N+

COMPARTE:

Un aparatoso accidente sorprendió a conductores en la carretera federal Puebla–Tehuacán, tramo AlsesecaYehualtepec.
 
Un camión que transportaba cerdos terminó volcado a la altura del kilómetro 67, en el municipio de Tecamachalco en Puebla, lo que provocó afectación vial por varias horas.

Noticia relacionada: Volcó la Caja de un Tráiler Cargada con Cervezas en la Autopista México-Puebla

Chofer de tráiler resulta lesionado por volcadura de la unidad cargada con cerdos en carretera Puebla-Tehuacán

El conductor, identificado como José “N” de 47 años, presuntamente se habría quedado dormido, lo que ocasionó la salida de camino y la volcadura.

El responsable por el accidente fue atendido por paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) quienes tras la valoración lo trasladaron al hospital.

Accidente de Tráiler Deja un Centenar de Cerdos Muertos en Puebla

Aunque el percance dejó solo lesiones al operador de la unidad, las autoridades piden a los automovilistas valorar los riesgos que implica conducir sin descanso en carreteras de alto tránsito.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR
 

Accidentes de Carretera
Inicio Puebla Accidente volcadura camion cargado cerdos carretera puebla tehuacan tecamachalco