Chofer de Camión que Transportaba Cerdos en Puebla se Queda Dormido
N+
Un lesionado fue el saldo de la volcadura de la unidad que transportaba cerdos a la altura de Tecamachalco en Puebla.
COMPARTE:
Un aparatoso accidente sorprendió a conductores en la carretera federal Puebla–Tehuacán, tramo Alseseca–Yehualtepec.
Un camión que transportaba cerdos terminó volcado a la altura del kilómetro 67, en el municipio de Tecamachalco en Puebla, lo que provocó afectación vial por varias horas.
Volcó un camión cargado con cerdos en la carretera federal Puebla-Tehuacán pic.twitter.com/fn2TAjrST6— El Ciudadano Poblano (@ciudadano_pue) September 21, 2025
Noticia relacionada: Volcó la Caja de un Tráiler Cargada con Cervezas en la Autopista México-Puebla
Chofer de tráiler resulta lesionado por volcadura de la unidad cargada con cerdos en carretera Puebla-Tehuacán
El conductor, identificado como José “N” de 47 años, presuntamente se habría quedado dormido, lo que ocasionó la salida de camino y la volcadura.
El responsable por el accidente fue atendido por paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) quienes tras la valoración lo trasladaron al hospital.
Aunque el percance dejó solo lesiones al operador de la unidad, las autoridades piden a los automovilistas valorar los riesgos que implica conducir sin descanso en carreteras de alto tránsito.
Historias recomendadas:
- Desaparece Hombre Tras Sufrir Fuerte Accidente en su Automóvil en Puebla
- Fuerte Choque entre Trasporte Público y Camioneta en Tehuacán, Puebla
- Un Automóvil Volcó por Accidente en la Calzada Zaragoza de Puebla
Con información de N+
JAPR