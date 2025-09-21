Chofer de Camión que Transportaba Cerdos en Puebla se Queda Dormido

Un aparatoso accidente sorprendió a conductores en la carretera federal Puebla–Tehuacán, tramo Alseseca–Yehualtepec.



Un camión que transportaba cerdos terminó volcado a la altura del kilómetro 67, en el municipio de Tecamachalco en Puebla, lo que provocó afectación vial por varias horas.

Volcó un camión cargado con cerdos en la carretera federal Puebla-Tehuacán pic.twitter.com/fn2TAjrST6 — El Ciudadano Poblano (@ciudadano_pue) September 21, 2025

Noticia relacionada: Volcó la Caja de un Tráiler Cargada con Cervezas en la Autopista México-Puebla

Chofer de tráiler resulta lesionado por volcadura de la unidad cargada con cerdos en carretera Puebla-Tehuacán

El conductor, identificado como José “N” de 47 años, presuntamente se habría quedado dormido, lo que ocasionó la salida de camino y la volcadura.

El responsable por el accidente fue atendido por paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) quienes tras la valoración lo trasladaron al hospital.

Accidente de Tráiler Deja un Centenar de Cerdos Muertos en Puebla

Aunque el percance dejó solo lesiones al operador de la unidad, las autoridades piden a los automovilistas valorar los riesgos que implica conducir sin descanso en carreteras de alto tránsito.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR

