Volcó la Caja de un Tráiler Cargada con Cervezas en la Autopista México-Puebla

La mañana de este domingo 21 de septiembre se reportó un fuerte accidente sobre la autopista México-Puebla, que provocó el cierre parcial con sentido a la Ciudad de México.

Según los primeros reportes, un tráiler que transportaba cerveza volcó sobre la autopista en el tramo Puebla-Orizaba, a la altura del puente de San Antonio.

Reportan tráfico lento sobre la autopista desde Amozoc hasta los estadios. Foto: Reporte Vía WhatsApp

Tráfico lento en la autopista Puebla-Orizaba por accidente de tráiler

En redes sociales circulan imágenes compartidoas por usuarios de la vialidad, donde muestra que la caja se venció por completo debido al peso del producto, que terminó derramado sobre dos de los tres carriles con sentido a los estadios.

🚨 ¡Precaución!

Se reporta tráiler volcado a la altura del puente de San Antonio, en la autopista México–Puebla, dirección a los estadios.

El tránsito se ve afectado. 🚛⚠️



👉 Evita la zona y toma vías alternas. pic.twitter.com/XjYMehjREl — ObservadorMX (@mx_observa) September 21, 2025

Debido al percance, solo hay paso por el carril de alta en la autopista, en dirección desde Amozoc hacia la CDMX. De acuerdo con testigos minutos después del accidente acudió un grupo de persona a cometer rapiña de bebidas.

Se desata rapiña de cerveza tras volcadura de tráiler en la autopista Puebla-Orizana

En el lugar se registró una confrontación entre pobladores y elementos de seguridad, por el intento de robo del producto derramado sobre la autopista. Guardia Nacional y policía acordonaron el área para evitar que la gente se llevara más paquetes con latas de cerveza en el lugar.

Debido al accidente, la fila de vehículos a baja velocidad, se observa desde el municipio de Amozoc en Puebla hasta la zona del Estadio Cuauhtémoc. Se recomienda tomar vías alternas.

