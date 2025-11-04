Muere Atropellada Perito de la Fiscalía de Tlaxcala Luego de Ayudar a un Conductor Varado

Trágica muerte enluta a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala, luego de que Diana "N", una perito de la institución, perdió la vida atropellada en la zona de "El Molinito" cuando brindaba auxilio a una familia cuyo vehículo había sufrido una avería.

Los hechos ocurrieron la noche de este 3 de noviembre a la altura del municipio de Apetatitlán, sobre la carretera Chiautempan - Apizaco casi enfrente de las instalaciones de la Secretaría de Salud.

Accidente deja sin vida a una mujer a la altura de "El Molinito" en Tlaxcala. Foto: X @ciudadano_pue

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil de modelo atrasado se encontraba descompuesto sobre el carril de alta con dirección a Chiautempan, en ese momento la servidora pública detuvo la marcha de su vehículo para apoyar a las personas afectadas, sin imaginar que eso le costaría la vida.

Noticias relacionada: Falleció una Joven Atropellada por una Grúa durante la Caravana de la Santa Muerte en Puebla

Un auto y un camión de carga atropellaron a una mujer en la zona de "El Molinito" Tlaxcala

Diana "N" y su pareja se bajaron de la unidad y mientras su esposo intentaba empujar el automóvil averiado, ella se encontraba abanderando la zona para advertir a los automovilistas sobre el incidente, lamentablemente uno de los conductores aparentemente no logró verla y terminó atropellándola.

Muere agente de la Fiscalía de Tlaxcala en accidente en carretera. Foto: X @ciudadano_pue

El vehículo, que iba a exceso de velocidad, la dejó tendida en el pavimento y segundos después un camión de carga le pasó por encima dejándola gravemente herida; Ambos conductores procedieron a darse a la fuga.

Compañeros de la Fiscalía y cuerpos de emergencia arribaron al lugar, sin embargo, nada pudieron hacer para salvarle la vida; Paramédicos confirmaron que la servidora pública ya no contaba con signos vitales por lo que se procedió a realizar las diligencias correspondientes, en donde sus colegas tuvieron que llevar a cabo el levantamiento del cadáver.

Video: Niña de 8 Años Es Atropellada por Motociclista en Puebla

La FGJE de Tlaxcala lamentó la muerte de su agente en Criminalística de Campo, Diana "N"

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) expresó sus condolencias a la familia y amigos de Diana "N" de 31 años de edad quien se desempeñaba como Perito en Criminalística de Campo, reconociendo su vocación de servicio y acto humanitario al auxiliar a una familia en apuros.

La esquela compartida en redes sociales se llenó de comentarios lamentando la muerte de la mujer quien habría dejado en luto a sus hijas y a su esposo, además agregaron mensajes de apoyo para su familia y mencionaban que era un gran ser humano, así lo mencionó Luna Mendez.

Era una gran profesional en su trabajo, y empática, dulce y amigable con todos una muy lamentable pérdida.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes, con apoyo de las cámaras del C5, para esclarecer las circunstancias del accidente y dar con los conductores para fincar responsabilidades.

Historias recomendadas:

Con información de Genaro Zepeda

MCS