Paulina se Debate entre la Vida y la Muerte después del Accidente en Vía Atlixcáyotl de Puebla

Un fuerte accidente vial se registró la madrugada del sábado 22 de noviembre sobre la Vía Atlixcáyotl, a la altura del fraccionamiento Bosques de Angelópolis, en el que la única sobreviviente Paulina Torres se debate entre la vida y la muerte.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo azul de la marca Subaru perdió el control de la unidad, impactó contra el guardavía, destrozó por completo el automóvil y finalmente derribó un poste de concreto, el cual quedó tendido sobre la carpeta asfáltica.

Elementos de Proximidad y Caminos y Personal de emergencia arribaron al punto para atender el percance y asegurar la zona.

Lamentablemente el conductor quien responde al nombre de Rubén Alonso de 21 años, junto con César Emilio de 25 años, mientras que Paulina de 21 sobrevivió con lesiones graves.

Piden ayuda para salvar a la única sobreviviente del accidente en Vía Atlixcáyotl de Puebla

Amigos y familiares de Paulina de 21 años de edad, quien sobrevivió al fatal accidente ocurrido el sábado en la Vía Atlixcáyotl hicieron una colecta para los gastos médicos que superan el millón de pesos.

Se encuentra en estado crítico, tras haber presentado traumatismo craneoencefálico severo y otras lesiones de gravedad a consecuencia del impacto. Es estudiante de Ingeniería en la Universidad Iberoamericana de Puebla, y lucha por su vida.

Viajaba con Rubén Alonso de 21 años de edad, conductor del automóvil que impactó el poste y quien murió al quedar prensado. También iba a bordo César Emilio quien falleció minutos después en el hospital.

Para aportar recursos que ayuden a la recuperación de la joven estudiante, se puede donar directamente en la plataforma GoFoundMe.

Vía Atlixcáyotl de Puebla registra alto índice de accidentes por exceso de velocidad

La Vía Atlixcáyotl se ha mantenido como una de las zonas con mayor incidencia de accidentes en la zona metropolitana de Puebla.

En los últimos dos años se han registrado más de 430 percances, principalmente relacionados con exceso de velocidad, cambios de carril sin precaución y condiciones de alto flujo vehicular.

En lo que va del año 2025, al menos 28 de estos accidentes fueron de alto impacto, como volcaduras o colisiones contra infraestructura urbana.

