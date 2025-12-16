Vehículo que Provocó Carambola en Vía Atlixcáyotl de Puebla Acumuló 95 Infracciones en Dos Meses

El vehículo que provocó el accidente sobre la vía Atlixcáyotl a la altura del centro comercial Vía San Ángel el pasado 10 de diciembre de 2025 y que cobró dos vidas, tenía 95 registros por exceso de velocidad en tan solo dos meses.

Esto lo confirmó Silvia Tanús Osorio, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla (SMT), quien además dijo que esto es una prueba más de que dicha tragedia no fue producto de un descuido, sino de la irresponsabilidad

Esto no es un descuido es una conducta reiterada de altísimo riesgo que terminó en tragedia.

Noticia relacionada: Polémica Vía Atlixcáyotl, en Cholula, Puebla, Genera Accidentes y Muertes Viales

Vehículo responsable de carambola en Vía San Ángel acumulaba 10 infracciones en la Vía Atlixcáyotl por exceso de velocidad

De acuerdo con la información dada por la funcionaria, el vehículo responsable de la carambola en la Vía Atixcáyotl acumulaba 10 reportes por ir a exceso de velocidad en esta misma vialidad.

Seis fueron por circular sobre dicha a 100 kilómetros por hora, tres por ir a 120 kilómetros por hora y la máxima fue de 180 kilómetros por hora. En sus palabras, una velocidad inaceptable.

Nos apena mucho la muerte de las personas que van en esos vehículos pero nos duele más la muerte de la persona inocente provocada por gente irresponsable que excede los límites de velocidad.

El choque múltiple en la Vía Atlixcáyotl provocó dos muertes. Foto: N+

Choque múltiple en Vía Atlixcáyotl de Puebla dejó dos personas muertas

El pasado 12 de diciembre se dio a conocer la muerte de Sandra Paola de 18 años de edad, quien viajaba en el vehículo responsable del choque múltiple ocurrido dos días antes sobre la Vía Atlixcáyotl en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla.

Vía Atlixcáyotl, entre las Vialidades Más Peligrosas de Puebla

Con esta ya suman dos fallecimientos por este accidente vial, ya que en el momento de los hechos se reportó la muerte de Mary Carmen, trabajadora de una sucursal bancaria que perdió la vida de forma instantánea en el lugar de los hechos.

Historias recomendadas:

Con información de Ana Celia Lara

GMAZ