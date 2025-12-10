Revelan Causas del Accidente en Vía Atlixcáyotl de Puebla que Provocó la Muerte de una Joven

La Vía Atlixcáyotl una vez más fue escenario de tragedia en la ciudad de Puebla. Una joven falleció mientras caminaba a la altura de la plaza comercial Vía San Ángel, pues terminó en medio de la carambola ocasionada por la imprudencia y alta velocidad.

Según los primeros reportes, un vehículo color rojo cuyo conductor presuntamente provocó el fatal accidente, proyectó otros cinco que esperaban ingresar a la plaza.

Paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) explicaron para N+ Puebla que el saldo total fue de una mujer muerta y nueve personas lesionadas, dos de ellas de gravedad.

Llegamos a bordo de la ambulancia 288 de SUMA de Puebla, encontrando múltiples víctimas, nueve lesionados (...) trasladados a diferentes nosocomios de la ciudad, otros dos de prioridad mejor y el resto que se retira por sus medios.

¿Qué provocó el fatal accidente sobre Vía Atlixcáyotl la mañana de este miércoles 10 de diciembre?

Horas después del accidente la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP) reveló que una joven de 25 años perdió la vida por atropellamiento, causado por una carambola sobre la Vía Atlixcáyotl.

La corporación descartó versiones que circularon en redes sociales, donde se aseguraba que por jugar “carreritas” o “arrancones” sobre la vialidad, se habría originado el accidente.

La SSP indicó que el conductor de la camioneta color rojo no atendió el frente de la circulación, y debido al exceso de velocidad y falta de pericia, se impactó contra varios vehículos en el acceso de la Plaza Vía San Ángel.

¿Quién era la joven que perdió la vida por choque múltiple en la Vía Atlixcáyotl de Puebla?

La víctima mortal fue identificada como Mary Carmen “N”. En el sitio laboraron elementos de seguridad pública y acudió personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para el levantamiento del cadáver, e iniciar una carpeta de investigación.

Muere Joven de 25 Años Por Accidente en Vía Atlixcáyotl de Puebla

De acuerdo con los primeros reportes presunto responsable y su pareja están entre los lesionados. Por el portaplacas y las condiciones en las que quedó el auto, no ha sido posible determinar a qué estado corresponde.

Entre los otros involucrados hay desde compactos hasta de lujo. La Vía Atlixcáyotl es una vía con velocidad regulada y cuenta con fotomulta.

