Muere Ocupante del Vehículo Responsable de la Carambola en la Vía Atlixcáyotl de Puebla

La noche de este viernes 12 de diciembre de 2025 se dio a conocer la muerte de Sandra Paola de 18 años de edad, quien viajaba en el vehículo responsable del choque múltiple ocurrido la mañana del pasado miércoles sobre la Vía Atlixcáyotl en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla.

Con esta ya suman dos fallecimientos por este accidente vial, ya que en el momento de los hechos se reportó la muerte de Mary Carmen, trabajadora de una sucursal bancaria que perdió la vida de forma instantánea en el lugar de los hechos.

Muere Sandra Paola, ocupante del vehículo que provocó la carambola en la Vía Atlixcáyotl de San Andrés Cholula, Puebla

Este viernes se confirmó la muerte de Sandra Paola, quien iba en el lugar del copiloto en el automóvil que originó el choque múltiple entre ocho vehículos sobre la Vía Atlixcáyotl, frente al centro comercial Vía San Ángel.

La joven de apenas 18 años de edad había quedado atrapada dentro de la unidad sufriendo lesiones muy graves, por lo que paramédicos y rescatistas tuvieron que sacarla con mucho cuidado siendo trasladada a un hospital de la zona donde finalmente perdió la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, ella era la propietaria del vehículo responsable de la carambola. Sin embargo, esta información no ha sido confirmado ni por sus familiares ni por las autoridades.

Universidad donde estudiaba Sandra Paola se solidariza con sus familiares y amigos

La Universidad IEU campus Puebla, emitió un comunicado lamentando el suceso ocurrido en esta vialidad primaria de la zona metropolitana del estado, en el que sus alumnos se vieron afectados.

Sin mencionar nombres, el centro de estudios se deslindó de lo ocurrido ya que en sus palabras, el accidente se dio en un ámbito estrictamente personal y privado de los implicados, completamente ajeno a las actividades académicas o institucionales.

Con información de Gilberto Arribalzaga

GMAZ