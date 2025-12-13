Polémica Vía Atlixcáyotl, en Cholula, Puebla, Genera Accidentes y Muertes Viales

En Puebla, hay polémica por el funcionamiento de la vía Atlixcáyotl, en Cholula, una de las avenidas principales de la zona metropolitana.

Las modificaciones que ha hecho el gobierno estatal en los últimos dos años han propiciado que automovilistas y clubes de autos corran a exceso de velocidad.

Estos excesos han provocado al menos 12 muertes, las dos más recientes, ocurrieron esta semana.

Jugaban a las carreras

El accidente ocurrió el miércoles pasado sobre la vía Atlixcáyotl, en San Andrés Cholula, Puebla. Dos autos, presuntamente parte de un club local que jugaban carreras, ocasionaron una carambola que involucró a por lo menos ocho vehículos, a la altura del centro comercial de Angelópolis.

En los hechos murieron dos personas: la copiloto de uno de los autos que provocaron el accidente, de 18 años de edad, y una mujer que caminaba por la zona, cuando se dirigía a su trabajo.

De acuerdo con reportes periodísticos locales, en la vía Atlixcáyotl se han registrado al menos siete fuertes incidentes viales en los últimos dos años, que han provocado la muerte de 12 personas.

Una vialidad sin semáforos

Entre 2023 y 2024, durante la gestión del gobernador Salomón Céspedes, se invirtieron millones de pesos en esta vialidad a fin de mejorar la movilidad en la zona surponiente de Puebla, entre la capital y Angelópolis.

La estrategia consistió en hacer una vialidad sin semáforos ni vueltas, y para evitar accidentes, aplicar fotomultas e implementar una velocidad máxima de 80 km por hora.

Durante 2024, en Puebla, se registraron 826 decesos por incidentes viales en la entidad, en promedio dos personas al día.

Aunque cada estado y municipio es responsable de las regulaciones sobre tránsito vehicular, en abril de 2024, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano publicó la Norma Oficial Mexicana 004, de aplicación obligatoria para nueva infraestructura vial que busca mejorar la seguridad en vías urbanas y proteger a los usuarios más vulnerables.

Janet de Luna, directora general de Política Territorial y Movilidad de esa dependencia, habló sobre el diseño de calles y vialidades.

El diseño de una calle, te dice un poco a qué velocidad puedes ir, si es una vialidad muy ancha y no tiene reductores de velocidad, o no tiene ciertas señalizaciones, pues tú te avientas y hasta pierdes la noción de qué velocidad vas, y hay ciertos diseños que inducen menores velocidades

Además, explicó un concepto sobre desarrollo urbano que tiene que ver con evitar muertes.

El diseño de nuestras calles tiene que poder perdonar, así se le dice, los errores humanos o las conductas humanas que puedan ser de riesgo. Es decir, si tú, en algún momento excedes la velocidad o en algún momento no tuviste una visibilidad adecuada, o te pasas un alto, eso no debería traducirse en una muerte

