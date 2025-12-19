Sigue Prófuga la Joven Conductora que Provocó el Fatal Accidente en Vía Atlixcáyotl de Puebla

Desde el 10 de diciembre de 2025, tras el accidente en Vía San Àngel en el que perdiera la vida Mary Carmen Salomón Álvarez de 25 años, la familia de la joven desconoce los detalles de la carpeta de investigación por este caso ocurrido en la Vía Atlixcáyotl de Puebla.

Han transcurrido 9 días desde el hecho y no existe algún presunto responsable asegurado por parte la Fiscalía General del Estado (FGE). Así lo explicó para NMás Puebla Mariana Salomón Álvarez, hermana de Mayca.

Ella sigue prófuga. No sabemos dónde está (...) Luz María si tú me estás viendo te lo he reiterado en algunas ocasiones por favor entrégate, haznos saber de ti sobre todo porque ya hay dos muertes a causa de la imprudencia.

Suman dos mujeres muertas por el accidente del 10 de diciembre en Vía Atlixcáyotl de Puebla

La noche del viernes 12 de diciembre de 2025 se dio a conocer la muerte de Sandra Paola de 18 años de edad, quien viajaba en el vehículo responsable del choque múltiple ocurrido la mañana del pasado miércoles sobre la Vía Atlixcáyotl en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla.

En total son dos los fallecimientos por este accidente vial. En el momento de los hechos se reportó la muerte instantánea de Mary Carmen, trabajadora de una sucursal bancaria que caminaba por fuera de la plaza Vía San Ángel cuando ocurrió el percance.

Familia de Mayca pide justicia por su muerte en la carambola frente a Vía San Ángel en Puebla

Los pocos avances de la investigación, la opacidad y hasta dilación con la que se desahoga el procedimiento, hablan a la familia de un posible encubrimiento para con la presunta responsable Luz María “N”.

La joven universitaria, conducía el automóvil tipo Golf color negro que se habría impactado contra varios vehículos que esperaban su turno para ingresar a la plaza comercial Vía San Ángel.

Luz María "N" Está Prófuga tras el Accidente en Vía Atlixcáyotl

Sumado a ello, la familia Álvarez ha pasado por presuntos atropellamientos a sus derechos, y a pesar que dos seres humanos perdieron la vida, minimizan los hechos.

Con el alma destrozada por la inesperada partida de Mayca, Mary Carmen Álvarez, madre de la joven exigió justicia y aseguró que buscará los medios necesarios para obtenerla.

