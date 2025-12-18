Muere Conductor de Auto Deportivo al Chocar Contra un Trailer en Límites de Puebla y Tlaxcala

Un conductor perdió la vida a bordo de su automóvil deportivo luego de un accidente contra un tráiler en la carretera Tlaxco-El Tejocotal a la altura del kilómetro 26 en límites de Puebla y Tlaxcala.

La mañana de este 17 de diciembre el exceso de velocidad cobro la vida de un hombre entre las comunidades de San Pedro la Cueva y Acopinalco del Peñón con dirección a Chignahuapan, Puebla.

De acuerdo a los hechos el conductor del vehículo particular habría hecho un corte de circulación a la unidad pesada provocando que esta lo terminara chocando fuertemente contra el de forma frontal.

Tráiler impacta a auto deportivo y provoca la muerte del conductor. Foto: X @ciudadano_pue

Conductor muere prensado en auto deportivo tras choque frontal en carretera Tlaxco-El Tejocotal

El automóvil quedó totalmente destrozado provocando que su único tripulante quedara prensado entre los fierros; Mientras que el operador del tráiler al percatarse de la gravedad del accidente, huyó del lugar.

Al lugar arribaron paramédicos quienes confirmaron que el hombre de entre 35 y 40 años de edad ya no contaba con signos vitales y que probablemente perdió la vida de manera instantánea después del impacto.

Un accidente provoca cierre parcial en la carretera Tlaxco-El Tejocotal. Foto: X @ciudadano_pue

Elementos de emergencias realizaron acciones de mitigación de riesgos debido a que la unidad pesada había derramado aceite sobre la carretera, lo que podía poner en peligro a otros conductores.

Noticia relacionada: Fuerte Carambola en la Autopista México-Puebla; Testigos Narran Cómo Sucedió

Accidente en límites de Puebla y Tlaxcala provoca cierre parcial en la Autopista Tlaxco - El Tejocotal

Este tramo de la Autopista Tlaxco - El Tejocotal registró cierre parcial por varias horas por lo que automovilistas tuvieron que disminuir la velocidad de su marcha para prevenir otro percance.

Colapsa Tránsito en Autopista México-Puebla por Carambola

Finalmente se llevó acabo el retiro de las unidades siniestradas, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado llevaron acabo el levantamiento del cadáver, el cual continúa en calidad de desconocido.

Las autoridades serán las responsables en localizar al operador que se dio a la fuga e investigar la mecánica de los hechos para fincar o deslindar responsabilidades.

Historias recomendadas:

Con información de Maribel Espinoza

MCS