Joven Atropella a una Mujer al Intentar Huir de un Choque y Termina en una Zanja en Puebla

Luis "N", de aproximadamente 20 años de edad chocó contra varios vehículos sobre la calle México-Puebla y al intentar huir atropelló a una mujer para después caer hacia una cuneta de la Junta Auxiliar de Chautenco en el municipio poblano de Cuautlancingo.

El fuerte accidente se registró alrededor de las 10:00 de la mañana de este martes 17 de diciembre, de acuerdo a testigos el joven impactó a un automóvil y para no hacerse responsable de los daños aceleró su unidad.

Un automóvil terminó en una zanja tras provocar un accidente. Foto: N+

En el intento de escape arrolló a una joven quien caminaba sobre la calle 18 de Marzo y posteriormente perdió el control al volante y se fue hacia una enorme zanja.

Rescatan conductor que en su intento de huída terminó en una zanja en Cuautlancingo, Puebla

Allegar arribaron elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo quienes auxiliaron a los afectados y con ayuda de Bomberos lograron rescatar al conductor quien estaba atorado en la cabina de la unidad siniestrada.

Paramédicos le brindaron atención médica a la transeúnte quien presentaba severas lesiones por el atropellamiento y aunque los vecinos intentaron golpear al responsable, el cuerpo de bomberos lo resguardó hasta que fue asegurado por la policía.

Las autoridades municipales de Cualancingo descartaron que el chofer responsable de los hechos fuera un trabajador del municipio como algunos presentes especulaban, además dieron a conocer la identidad del ahora detenido.

Investigan choque y atropellamiento que provocó un joven en Cuautlancingo, Puebla

Luis "N" de aproximadamente 20 años de edad fue trasladado al complejo de seguridad pública para que un Juez de Control determine su situación jurídica y que se haga responsable de los daños ocasionados.

Vehículo siniestrado por choque en Cuautlancingo, Puebla. Foto: N+

Las unidades siniestradas fueron retiradas de la zona con apoyo de una grúa y afortunadamente se descartan víctimas mortales; Vecinos de Chautenco piden que se haga justicia ante esta situación que pudo terminar en tragedia.

