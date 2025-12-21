Encuentran Sin Vida al Juez de Chihuahua, Omar Felipe García; Tenía un Disparo en la Cabeza

El juez de Control del Distrito Judicial Morelos, en el estado de Chihuahua, Omar Felipe García Cano, de 38 años de edad, fue localizado sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Haciendas del Parque, en la ciudad de Parral.

De acuerdo con la fiscalía de Chihuahua, el fallecimiento ocurrió durante la madrugada del sábado 20 de diciembre de 2025. Las primeras indagatorias señalan que el juzgador se quitó la vida dentro de su casa.

La fiscalía local informó que personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) acudió al inmueble tras recibir el reporte correspondiente. En el lugar, los agentes localizaron el cuerpo del juez con una herida producida por proyectil de arma de fuego en la cabeza. Durante el procesamiento de la escena, las autoridades aseguraron un arma corta calibre .380, de color negro.

En tanto, peritos realizaron las diligencias necesarias para integrar la carpeta de investigación, así como el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Lamentan muerte de juez

Tras darse a conocer el deceso, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y diversos funcionarios expresaron mensajes de condolencias a través de redes sociales.

Muere Juez de Chihuahua. Foto: Facebook

En un comunicado oficial, el Poder Judicial del estado lamentó profundamente la pérdida del juez de control penal, a quien describió como un servidor público comprometido con la impartición de justicia.

“El Poder Judicial del Estado de Chihuahua lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro compañero, adscrito al Distrito Judicial Morelos. Reconocemos en él a un elemento loable y altamente comprometido con su labor”, se lee en el mensaje compartido en su cuenta de Facebook.

García Cano contaba con menos de cuatro meses en el cargo, al haber asumido funciones el pasado 1 de septiembre, tras la elección del Poder Judicial estatal.

