Accidente en Carretera de Tamaulipas; Reportan Tres Muertos y Seis Heridos

Tres personas sin vida y al menos seis lesionados fue el saldo de un aparatoso choque registrado la mañana de este domingo en el kilómetro 50 de la carretera Zaragoza–Victoria, a pocos minutos de la capital del estado, lo que provocó el cierre parcial de la circulación.

El accidente involucró a un automóvil y una camioneta en la que viajaba una familia originaria de Tampico con destino a Dallas, Texas. Tras el impacto, la camioneta se incendió y fue consumida en su totalidad por el fuego.

En el automovil fallecieron el conductor y una mujer que fue localizada sin vida al interior del vehículo. Una tercera víctima mortal, también ocupante del automóvil murió a consecuencia del choque, elevando a tres el número de decesos confirmados en el lugar.

Asimismo, una mujer que viajaba como copiloto y una menor de edad quedaron prensadas entre los fierros retorcidos, por lo que fueron rescatadas con equipo hidráulico, conocido como “las quijadas de la vida”, por elementos de la Cruz Roja y Protección Civil, y posteriormente trasladadas a hospitales de Ciudad Victoria.

En la camioneta resultaron lesionadas cuatro personas, quienes también fueron trasladadas a distintos hospitales de la capital tamaulipeca para recibir atención médica.

La circulación vehicular permanece severamente afectada debido a la concentración de automovilistas que buscan continuar su trayecto, estimándose una afectación vial de al menos dos horas.

