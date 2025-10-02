VIDEO: Falla Mecánica de Pipa de Gas Alerta a Automovilistas Sobre Circuito Interior, CDMX

Una fuga de gas de una pipa que se encontraba en Circuito Interior, provocó alerta entre automovilistas y servicios de emergencia en la Ciudad de México; esto sabemos del caso.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la vialidad, la cual es clave para la movilidad en la capital, cuando al cruce con Río Nilo, comenzó a presentar una falla.

A través de redes sociales, se dieron a conocer los videos en los que se observó una nube blanca que se extendió por toda la vialidad. Ante el temor de que se pudiera generar un estallido, los automovilistas aceleraron la marcha.

En tanto, las personas que se encontraban cerca de la zona buscaron resguardarse para evitar ser alcanzados por el supuesto gas.

¿Por qué ocurrió la fuga de gas de pipa en Circuito Interior?

Luego de recibir los reportes sobre una presunta fuga de gas de un pipa, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, se trasladó hasta el punto, donde de inmediato aplicó los protocolos correspondientes para contener la emergencia.

Los bomberos explicaron que se trató de una falla mecánica de la unidad de la empresa Global Gas con número económico 113-3.

En tanto, Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo informó que acudieron inmediatamente a la zona donde ocurrió el reporte de la fuga de gas.

Protección Civil Miguel Hidalgo acudió inmediatamente y descartó todo riesgo, al tratarse de una falla mecánica en el turbo del camión.

La supuesta fuga de gas de la pipa en Circuito Interior, provocó miedo entre las personas que se encontraban en la zona. Debido a que hace casi un mes, una pipa con más de 49 mil litros de gas LP, estalló en inmediaciones del Puente de la Concordia en Iztapalapa.

Esta tragedia ha dejado 31 personas sin vida y decenas de lesionados con graves quemaduras, en algunos casos, casi en la totalidad de sus cuerpos.

