Motociclista Atropella y Mata a Persona en Carril Exclusivo del Mexibús en Ecatepec

Servicios de emergencia se movilizan a la Vía Morelos, donde un peatón fue arrollado en el carril confinado del Mexibús

Motociclista atropella a peatón en carril confinado del Mexibús en Ecatepec, Edomex. Foto: N+Motociclista atropella a peatón en carril confinado del Mexibús en Ecatepec, Edomex. Foto: N+

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Urgente: un peatón muere tras ser atropellado por un motociclista en el carril confinado del Mexibús en Ecatepec. Descubre cómo ocurrió este lamentable accidente.

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