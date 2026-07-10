Motociclista Atropella y Mata a Persona en Carril Exclusivo del Mexibús en Ecatepec

La mañana de hoy, 10 de julio de 2026, se registró un fatal accidente que dejó saldo de una persona de la tercera edad muerta en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex).

La víctima fue atropellada por un motociclista que circulaba por el carril confinado del Mexibús, a la altura de la estación La Viga.

El percance ocasionó el despliegue inmediato de los servicios de emergencia, quienes se trasladaron hasta la colonia San José Jalalpa.

¿Qué pasó en Ecatepec hoy?

Un peatón que se encontraba en el carril confinado del Mexibús fue atropellado por una motocicleta color amarillo.

El conductor de la unidad, un joven de entre 25 y 30 años de edad, también circulaba por el carril confinado.

De acuerdo con los primeros informes, el motociclista conducía a exceso de velocidad, por lo que no alcanzó a frenar y atropelló a la persona. Hasta el momento la víctima no ha sido identificada.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere Peatón Atropellado en Carril Confinado del Mexibús en Vía Morelos de Ecatepec, Edomex

Movilización policiaca

Hasta el punto se trasladaron elementos de la Policía Municipal para atender la emergencia y solicitar la presencia de peritos, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para las investigaciones correspondientes.

Debido a las labores de los agentes de Ecatepec, se registraron afectaciones en el servicio del Mexibús, aunque el servicio no se suspendió.

Únicamente se registró rezago vehicular con dirección al Puente de Fierro, zona conocida como Venta de Carpio, debido a que las unidades del sistema de transporte mexiquense tenían que salir del carril confinado.

Detienen al motociclista

En un comunicado posterior, el Gobierno de Ecatepec informó que los elementos de Tránsito municipal detuvieron al conductor de la motocicleta que circulaba en el carril confinado del Mexibús en la vía Morelos.

Detalló que Irving Mauricio “N”, de 23 años de edad, fue detenido y presentado ante el ministerio público donde se definirá su situación jurídica.

Lo anterior luego de que atropelló al adulto mayor que cruzó intempestivamente la avenida.

La autoridad añadió que se pidió el apoyo de paramédicos, pero se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

“La víctima que aún no ha sido identificada, al parecer era una persona en situación de calle, y de acuerdo con las primeras versiones cruzó de manera intempestiva en este punto ya que el cruce y semáforo se ubica metros adelante”, expuso el gobierno local.

SPB