Investigan Hallazgo de un Hombre Ejecutado en Brecha de Cadereyta Jiménez, NL

Las autoridades de Nuevo León investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre con huellas de violencia.

Fiscalía de NLFoto: N+

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Cadereyta Jiménez, NL: Encuentran cadáver con huellas de violencia en brecha. Policía y peritos trabajan para esclarecer el caso. ¿Quién es la víctima y qué ocurrió?

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