Investigan Hallazgo de un Hombre Ejecutado en Brecha de Cadereyta Jiménez, NL

La mañana de este viernes 10 de julio autoridades estatales iniciaron las investigaciones por el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre con evidentes huellas de violencia en una brecha del municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

El reporte fue realizado poco después de las 9:00 horas, cuando habitantes del ejido El Milagro localizaron el cadáver sobre un camino de terracería ubicado cerca de la carretera a San Mateo y a aproximadamente 900 metros de la Carretera a Reynosa.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima correspondía a un hombre que presentaba signos de violencia y tenía el rostro cubierto con una manta. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer su identidad ni la causa oficial del fallecimiento.

Investigan crimen en Cadereyta

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal de Cadereyta acudieron al lugar para resguardar la zona y confirmar el hallazgo. Posteriormente solicitaron la intervención de agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes iniciaron las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Al sitio también arribó personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, encargado del levantamiento de evidencias y del procesamiento de la escena, con el objetivo de recabar indicios que permitan identificar a los responsables.

El despliegue de unidades policiacas y ministeriales sorprendió a los habitantes de las comunidades cercanas, quienes señalaron que se trata de una zona que habitualmente se caracteriza por su tranquilidad.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas ni existe información sobre el paradero de los presuntos responsables. La investigación continúa para determinar la identidad de la víctima, el móvil del crimen y dar con quienes participaron en el homicidio.