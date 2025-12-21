Metro CDMX Revela Horarios Especiales para Navidad y Año Nuevo; Aquí la Lista de Cambios
Daniel Zainos N+
Si vas a salir de casa en estas fiestas, consulta aquí los cambios para el 24, 25 y 31 de diciembre 2025, así como para el 1 de enero 2026.
El Sistema de Transporte Colectivo inforó este domingo que el miércoles 24 de diciembre el servicio del Metro se brindará de 05:00 a 23:00 horas; la última salida de trenes está programada a las 22:30 horas desde cada terminal de la red.
El jueves 25 de diciembre se aplicará el horario correspondiente a día festivo, por lo que la operación iniciará a las 07:00 horas y finalizará a las 24:00 horas.
Estos horarios también serán válidos para los días 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026.
