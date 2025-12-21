Metro CDMX Revela Horarios Especiales para Navidad y Año Nuevo; Aquí la Lista de Cambios

El Sistema de Transporte Colectivo inforó este domingo que el miércoles 24 de diciembre el servicio del Metro se brindará de 05:00 a 23:00 horas; la última salida de trenes está programada a las 22:30 horas desde cada terminal de la red.

El jueves 25 de diciembre se aplicará el horario correspondiente a día festivo, por lo que la operación iniciará a las 07:00 horas y finalizará a las 24:00 horas.

Estos horarios también serán válidos para los días 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026.

Noticia en desarrollo