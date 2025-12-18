25 Frases Cortas para Desear Feliz Navidad: Lista de Mensajes para Dedicar 24 y 25 de Diciembre
N+| Selene Alonzo Romero
En México, el 24 se comparte la cena de Noche Buena y el 25 de diciembre se celebra la Navidad, ve mensajes para mandar en esas fechas
COMPARTE:
Diciembre alberga en su calendario una de las épocas favoritas de muchas personas alrededor del mundo: La Navidad, por lo que es el momento perfecto para compartir palabras que abracen el corazón. Para que tengas contenido para enviar por WhatsApp, redes sociales o tarjetas a tus seres queridos, en N+ te presentamos 25 frases cortos de Navidad y Año Nuevo.
El complemento perfecto para estas frases puede ser una foto o imagen que ilustre el sentimiento y deseos que quieres transmitir a amigos, familia y compañeros de trabajo en los próximos días, o el 24 y 25 de diciembre.
Para que sepas cómo aprovechar de estos días festivos, te compartimos cómo se celebra la Navidad en México y las tradiciones del 24 y 25 de diciembre 2025, así como la cuenta regresiva para la Navidad.
Frases cortas para desear Feliz Navidad
Estos mensajes son breves e ideales para enviar en un mensaje de WhatsApp, una historia en Instagram o una publicación en tus estados de Facebook antes de la cena de Noche Buena o durante la Navidad.
- ¡Feliz Navidad! Que la magia te acompañe siempre
- Que la alegría navideña te envuelva en cada momento
- Que la magia de esta Navidad viva en tu corazón
- Que nunca falte una sonrisa en tu Navidad
- Feliz Navidad, gracias por estar
- Feliz Navidad, que tu noche te dé la paz que mereces
- Que la Paz sea tu mejor regalo
- Que el amor sea protagonista esta Navidad
- Mis mejores deseos para ti esta Navidad
- Que el Mejor regalo sea el cariño de los que amas
- Tu compañía siempre será mi mejor presente, ¡Feliz Navidad!
- La Navidad no se trata de abrir regalos sino de abrir el corazón
- Que Santa Claus llene tus días de magia y tus sueños se hagan realidad
- ¡Feliz Navidad! Que cada deseo tuyo tenga alas
- Que esta Navidad sea tan dulce como el chocolate caliente
- Que la esperanza de estas fiestas, renazca en tu vida
- Gracias por ser parte de mis mejores regalos, ¡Feliz Navidad!
- Que la unión familiar nos recuerde lo valioso de la vida
- Que esta Navidad no falten risas, amor y buenos momentos a tu lado
- Que la magia de estas fiestas ilumine tu camino todo el año
- Deja que el año nuevo encuentre una mejor versión de ti mismo
- Que este Año Nuevo te encuentres rodeado de las personas que amas y te inspiran
- ¡Feliz Año Nuevo! Que cada día sea una aventura
- Deseo que tu Navidad sea tan mágica como tú
- Que tu sonrisa sea el mejor adorno esta Navidad
Historias Recomendadas