25 Frases Cortas para Desear Feliz Navidad: Lista de Mensajes para Dedicar 24 y 25 de Diciembre

Diciembre alberga en su calendario una de las épocas favoritas de muchas personas alrededor del mundo: La Navidad, por lo que es el momento perfecto para compartir palabras que abracen el corazón. Para que tengas contenido para enviar por WhatsApp, redes sociales o tarjetas a tus seres queridos, en N+ te presentamos 25 frases cortos de Navidad y Año Nuevo.

El complemento perfecto para estas frases puede ser una foto o imagen que ilustre el sentimiento y deseos que quieres transmitir a amigos, familia y compañeros de trabajo en los próximos días, o el 24 y 25 de diciembre.

Para que sepas cómo aprovechar de estos días festivos, te compartimos cómo se celebra la Navidad en México y las tradiciones del 24 y 25 de diciembre 2025, así como la cuenta regresiva para la Navidad.

Video: Cena de Navidad Inicia en el Campo: El Camino de los Ingredientes para Llegar a la Mesa

Frases cortas para desear Feliz Navidad

Estos mensajes son breves e ideales para enviar en un mensaje de WhatsApp, una historia en Instagram o una publicación en tus estados de Facebook antes de la cena de Noche Buena o durante la Navidad.

¡Feliz Navidad! Que la magia te acompañe siempre Que la alegría navideña te envuelva en cada momento Que la magia de esta Navidad viva en tu corazón Que nunca falte una sonrisa en tu Navidad Feliz Navidad, gracias por estar Feliz Navidad, que tu noche te dé la paz que mereces Que la Paz sea tu mejor regalo Que el amor sea protagonista esta Navidad Mis mejores deseos para ti esta Navidad Que el Mejor regalo sea el cariño de los que amas Tu compañía siempre será mi mejor presente, ¡Feliz Navidad! La Navidad no se trata de abrir regalos sino de abrir el corazón Que Santa Claus llene tus días de magia y tus sueños se hagan realidad ¡Feliz Navidad! Que cada deseo tuyo tenga alas Que esta Navidad sea tan dulce como el chocolate caliente Que la esperanza de estas fiestas, renazca en tu vida Gracias por ser parte de mis mejores regalos, ¡Feliz Navidad! Que la unión familiar nos recuerde lo valioso de la vida Que esta Navidad no falten risas, amor y buenos momentos a tu lado Que la magia de estas fiestas ilumine tu camino todo el año Deja que el año nuevo encuentre una mejor versión de ti mismo Que este Año Nuevo te encuentres rodeado de las personas que amas y te inspiran ¡Feliz Año Nuevo! Que cada día sea una aventura Deseo que tu Navidad sea tan mágica como tú Que tu sonrisa sea el mejor adorno esta Navidad

Video: Navidad 2025: ¿Cómo Evitar Accidentes con Series de Luces y Cómo Saber que Cumplen con Seguridad?

