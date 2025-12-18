Inicio Tendencias 25 Frases Cortas para Desear Feliz Navidad: Lista de Mensajes para Dedicar 24 y 25 de Diciembre

25 Frases Cortas para Desear Feliz Navidad: Lista de Mensajes para Dedicar 24 y 25 de Diciembre

|

N+| Selene Alonzo Romero

-

En México, el 24 se comparte la cena de Noche Buena y el 25 de diciembre se celebra la Navidad, ve mensajes para mandar en esas fechas

Frases cortas para desear Feliz Navidad

Encuentra el mensaje que mejor refleja tus intenciones y desea una Feliz Navidad a tus seres queridos. Foto: Unsplash.

COMPARTE:

Diciembre alberga en su calendario una de las épocas favoritas de muchas personas alrededor del mundo: La Navidad, por lo que es el momento perfecto para compartir palabras que abracen el corazón. Para que tengas contenido para enviar por WhatsApp, redes sociales o tarjetas a tus seres queridos, en N+ te presentamos 25 frases cortos de Navidad y Año Nuevo. 

El complemento perfecto para estas frases puede ser una foto o imagen que ilustre el sentimiento y deseos que quieres transmitir a amigos, familia y compañeros de trabajo en los próximos días, o el 24 y 25 de diciembre. 

Para que sepas cómo aprovechar de estos días festivos, te compartimos cómo se celebra la Navidad en México y las tradiciones del 24 y 25 de diciembre 2025, así como la cuenta regresiva para la Navidad.

Video: Cena de Navidad Inicia en el Campo: El Camino de los Ingredientes para Llegar a la Mesa

Frases cortas para desear Feliz Navidad 

Estos mensajes son breves e ideales para enviar en un mensaje de WhatsApp, una historia en Instagram o una publicación en tus estados de Facebook antes de la cena de Noche Buena o durante la Navidad. 

  1. ¡Feliz Navidad! Que la magia te acompañe siempre 
  2. Que la alegría navideña te envuelva en cada momento 
  3. Que la magia de esta Navidad viva en tu corazón 
  4. Que nunca falte una sonrisa en tu Navidad
  5. Feliz Navidad, gracias por estar 
  6. Feliz Navidad, que tu noche te dé la paz que mereces
  7. Que la Paz sea tu mejor regalo 
  8. Que el amor sea protagonista esta Navidad
  9. Mis mejores deseos para ti esta Navidad 
  10. Que el Mejor regalo sea el cariño de los que amas
  11. Tu compañía siempre será mi mejor presente, ¡Feliz Navidad!
  12. La Navidad no se trata de abrir regalos sino de abrir el corazón 
  13. Que Santa Claus llene tus días de magia y tus sueños se hagan realidad
  14. ¡Feliz Navidad! Que cada deseo tuyo tenga alas
  15. Que esta Navidad sea tan dulce como el chocolate caliente 
  16. Que la esperanza de estas fiestas, renazca en tu vida
  17. Gracias por ser parte de mis mejores regalos, ¡Feliz Navidad!
  18. Que la unión familiar nos recuerde lo valioso de la vida
  19. Que esta Navidad no falten risas, amor y buenos momentos a tu lado 
  20. Que la magia de estas fiestas ilumine tu camino todo el año 
  21. Deja que el año nuevo encuentre una mejor versión de ti mismo 
  22. Que este Año Nuevo te encuentres rodeado de las personas que amas y te inspiran 
  23. ¡Feliz Año Nuevo! Que cada día sea una aventura
  24. Deseo que tu Navidad sea tan mágica como tú
  25. Que tu sonrisa sea el mejor adorno esta Navidad 

Video: Navidad 2025: ¿Cómo Evitar Accidentes con Series de Luces y Cómo Saber que Cumplen con Seguridad?

Historias Recomendadas

Días Festivos 2025
Inicio Tendencias 25 frases cortas desear feliz navidad lista mensajes dedicar 24 25 diciembre