Tren Buenavista-AIFA: Estaciones del Tren Suburbano que se Inaugurarán en Marzo de 2026

El Tren Suburbano que conectará la estación Buenavista, en la Ciudad de México, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es uno de los proyectos ferroviarios estratégicos para mejorar la movilidad hacia la terminal aérea ubicada en Zumpango, Estado de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el servicio operará en su totalidad durante el primer trimestre de 2026, con inauguración de estaciones prevista para marzo de ese año.

Se podrá llegar al AIFA desde Buenavista, tomando el suburbano hasta Lechería (son cinco estaciones), donde se podrá trasbordar para llegar hasta el AIFA. Este trayecto tendrá una longitud aproximada de 42 kilómetros y un tiempo de traslado estimado de 43 minutos, con intervalos de paso de 15 minutos entre trenes.

¿Cuáles Son las Consecuencias de la Cancelación de 13 Rutas Aéreas del AIFA a EUA?

La línea contará con ocho estaciones, atravesando los municipios de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango. La flotilla estará integrada por 10 trenes, cada uno con cinco vagones y capacidad de hasta 719 pasajeros. El horario de operación será de 5:00 a 00:30 horas, homologado con el servicio actual del Tren Suburbano Buenavista–Cuautitlán.

De acuerdo con autoridades de movilidad, el ramal del Tren Suburbano hacia el AIFA registra un avance del 92 por ciento. La obra civil ya fue concluida y únicamente están pendientes la construcción de tres puentes peatonales y la instalación de la señalización automática. Se prevé que el servicio inicie operaciones en Semana Santa de 2026.

Estaciones confirmadas para marzo de 2026

Lechería

Cueyamil

Los Agaves

Teyahualco

Prado Sur

Nextlalpan

Jaltocan

AIFA

Conexiones y transporte integrado

El proyecto contempla integración multimodal en puntos clave. En Buenavista, los usuarios podrán conectar con la Línea B del Metro de la Ciudad de México, mientras que en Lechería habrá enlace con la Línea 5 del Mexibús. Además, la estación Nextlalpan ya cuenta con accesos vehiculares, banquetas y espacios diseñados para la llegada de transporte público, facilitando la interconexión regional.

