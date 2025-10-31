Este viernes, 31 de octubre de 2025, se reporta que la estación Lechería del Tren Suburbano fue cerrada temporalmente. Te decimos por qué fueron desalojados los usuarios.

Cabe destacar que el servicio en el resto de las estaciones opera con normalidad, y el traslado Buenavista-Cuautitlán y viceversa seguirá realizándose sin paradas en la estación Lechería.

Noticia relacionada: Calles y Estaciones del Metro CDMX Cerradas por Desfile de Día de Muertos 2025: Alternativas

¿Qué pasó en la estación Lechería del Tren Suburbano?

La estación Lechería permanecerá cerrada temporalmente debido a una fuga de gas ocasionada por la ruptura de un ducto en trabajos realizados en las inmediaciones por una empresa ajena al Tren Suburbano.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar