Calles y Estaciones del Metro CDMX Cerradas por Desfile de Día de Muertos 2025: Alternativas

El Gran Desfile de Día de Muertos 2025 se realizará en la Ciudad de México, y en caso de que estés pensando acudir, acá te decimos qué calles y estaciones del Metro y Metrobús CDMX estarán cerradas este sábado 1 de noviembre para que tomes tus precauciones.

Entramos de lleno a las celebraciones tradicionales por el regreso de las almas de los difuntos, y si aún no tienes plan, en una nota previa puedes checar la lista de eventos que habrá en el Zócalo CDMX el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

Video. Desfile de Día de Muertos CDMX 2025: Dónde Ver la Transmisión EN VIVO y a qué Hora

Calles cerradas por Gran Desfile de Día de Muertos 2025

El recorrido se realizará este sábado 1 de noviembre de 2025, a partir de las 14:00 horas, saliendo Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, y dirigiéndose hacia la Plaza del Zócalo capitalino. Esta es la ruta:

Paseo de la Reforma

avenida Juárez

Eje Central

5 de Mayo

Explanada del Zócalo CDMX

Noticia relacionada. Ruta Desfile de Día de Muertos 2025: ¿Por Qué Calles Pasará Recorrido el 1 de Noviembre? Mapa

De esta manera, todas las avenidas antes mencionadas, así como las calles de los alrededores, estarán cerradas desde el sábado por la mañana, por lo que el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX recomienda estas alternativas:

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Av. Chapultepec

José Ma. Izazaga

Fray Servando T. de Mier

Eje 1 Oriente

#DíaDeMuertos | En la #CDMX se llevará a cabo el Gran Desfile del Día de Muertos💀🏵, este saldrá de la Puerta de los Leones de Chapultepec hacia el #Zócalo. Consulta la #AlternativaVial



🗓 Sábado 01 de noviembre

⏰14:00 hrs. pic.twitter.com/zz2XKPbl7Y — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 29, 2025

¿Qué estaciones del Metro y Metrobús CDMX estarán cerradas? Alternativas

Pese a que aún no se ha informado sobre los cierres de estaciones para este sábado 1 de noviembre, sí se esperan afectaciones en el servicio del transporte público, especialmente en el Metrobús CDMX.

Estaciones cerradas del Metro por Desfile Día de Muertos 2025

El Sistema de Transporte Colectivo no tendrá tantas afectaciones por el desfile de este sábado 1 de noviembre, ya que solo se contempla que esté cerrada la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2, es decir de la azul.

Noticia relacionada. ¿A Qué Hora Inicia Desfile de Día de Muertos 2025 CDMX y Cuánto Durará? Fecha y Punto de Partida

Las alternativas de transporte para llegar a esta zona del centro histórico son Pino Suárez y Allende de la Línea 2, San Juan de Letrán de la Línea 8 y Bellas Artes de la Línea 2 y 8 del Metro CDMX.

Video. Mega Procesión de Catrinas 2025: Así Fue el Espectacular Desfile de Calaveras en la CDMX

Estaciones cerradas del Metrobús por Desfile Día de Muertos 2025

El servicio del Metrobús CDMX tendrá mayores afectaciones por el desfile de este sábado 1 de noviembre, por lo que si estás pensando usar este transporte público debes tomar tus precauciones. Estos son los cambios que habrá:

Estaciones cerradas de Línea 1 : Hamburgo, Reforma y Buenavista

: Hamburgo, Reforma y Buenavista Estaciones cerradas de Línea 3 : Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas

: Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas Estaciones cerradas de Línea 4 : De Buenavista a Bellas Artes y de Buenavista a Amajac

: De Buenavista a Bellas Artes y de Buenavista a Amajac Estaciones cerradas de Línea 7 : De Campo Marte a Hidalgo

: De Campo Marte a Hidalgo Sin servicio la ruta Indios Verdes - Pueblo Sta. Cruz Atoyac

Una vez que termine el desfile de Día de Muertos 2025, el servicio se brindará hasta las 00:00 horas y en el caso de la Línea 1, que va de Indios Verdes-El Caminero e Indios Verdes-Insurgentes, hasta la 01:00 am.

Historias recomendadas